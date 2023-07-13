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Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? Temmuz ayı zamlı emekli ve memur maaş takvimi açıklandı mı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.07.2023
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Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? Temmuz ayı zamlı emekli ve memur maaş takvimi açıklandı mı?

"Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emekli maaşlarına yapılan yüzde 25 oranında zammın ardından sorgulanıyor. Yapılan emekli maaşı zammı düzenlemesiyle birlikte, binlerce emeklinin gözü zamlı maaşların yatacağı tarihe çevrildi. SSK ve Bağ-kur emeklilerinin 4A-4B maaş ödemeleri tahsis numarasına göre belli oldu. Peki, Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? Temmuz ayı zamlı emekli ve memur maaş takvimi açıklandı mı?

"Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? Temmuz ayı zamlı emekli ve memur maaş takvimi açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan yüzde 25'lik zam TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda onaylandı. 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte, emeklilerin alacağı zam miktarı kesinleşmişti. Enflasyon farkı ve üzerine eklenen refah payıyla birlikte emeklilerin zam oranı belli oldu. Peki, zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? Temmuz ayı zamlı emekli ve memur maaş takvimi açıklandı mı?

EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen en düşük memur maaşını 22 bin 17 TL'ye çıkaran, emekli aylıklarında yüzde 25 zam öngören kanun teklifi Komisyon'da kabul edildi.

Buna göre; Emekli maaşlarına temmuz ayından itibaren yüzde 25 zam yapılacak.

Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 25 zam verilecek. Yüzde 25 zamdan 2023 yılından önce ve 2023 Ocak ayında emekli aylığı bağlanmış kişiler yararlanabilecek.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli maaşı zammı düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası zamlı maaşların 17 Temmuz tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

İşte tahsis numarasına göre 4A-4B emekli maaşı ödeme günleri;

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

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