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SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı belli oldu

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Giriş: 13.07.2023 23:04
SSK Bağ-Kur emeklilerine enflasyon ve refah payı ile birlikte 6 aylık yüzde 25 zam öngören madde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.
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