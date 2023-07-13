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Borsa’da kapanış rekoru

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.07.2023 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023
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Borsa’da kapanış rekoru

Borsa İstanbul’dan yeni rekor geldi. BIST 100 endeksi 6.368,35 ile tüm zamanların zirvesini görerek rekor tazeledi. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 26,30 puan artarken, toplam işlem hacmi 134,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İşte borsada son rakamlar...

Türkiye ekonomisinin kalbi Borsa İstanbul'da çarklar hızla dönüyor.

Başkan Erdoğan liderliğinde yeni hükümetin kurulması sonrası ülkeye yatırımcılar akın ediyor.

BIST 100 ENDEKSİ REKOR TAZELEDİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,41 artışla günü 6.368,35 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 6.436,83 puana taşıdı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 26,30 puan artarken, toplam işlem hacmi 134,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,45 ve holding endeksi yüzde 0,72 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6,49 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 3,66 ile madencilik oldu.

ABD haziran Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık ve yıllık yüzde 0,1 artarak beklentilerin altında gerçekleşti.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de dün açıklanan açıklan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin ardından bugün de ÜFE'nin beklentilerin altında gerçekleşmesinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika alanını genişletmesiyle pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Söz konusu veriyle para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in, bu ay politika faizini 25 baz puan artırmasının ardından "şahin" adımlarına son verebileceği öngörüleri güçlendi.

Yarın yurt içinde piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise Euro Bölgesinde dış ticaret dengesi, ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, Japonya'da sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.400 ve 6.600 seviyelerinin direnç, 6.200 ve 6.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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