Öğrencilere vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak? Öğrencilere vergisiz cep telefonu yaş şartı açıklandı mı?
"Öğrencilere vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Recep Tayyip Erdoğan, 2023 seçimler öncesinde üniversite öğrencilerine bir defaya mahsus vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışı yapılacağının müjdesini vermişti. Öğrenciler ise şimdi vergisiz telefon satışının başlayacağı tarihi bekliyor. Peki, Öğrencilere vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak? Öğrencilere vergisiz cep telefonu yaş şartı açıklandı mı?"
"Öğrencilere vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak? Öğrencilere vergisiz cep telefonu yaş şartı açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cep telefonlarına gelen son zamların ardından, ÖTV'siz telefon fırsatının başlamasını bekleyen üniversite öğrencileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelecek müjdeyi bekliyor. Peki, öğrencilere vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak? Öğrencilere vergisiz cep telefonu yaş şartı açıklandı mı?
ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ CEP TELEFONU NE ZAMAN?
Vergisiz cep telefonu satışına yönelik herhangi bir tarih açıklaması bulunmuyor. Resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.
Başkan Erdoğan konuyla ilgili son yaptığı açıklamasında " Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in çalışma yaptığını şu sözlerle ifade etmişti. "Cep telefonu, bedava internet, gençlik bankası ile ilgili Mehmet Bey çalışıyor. Gençlere verdiğimiz sözleri tutacağız." dedi.
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ TEK SEFERE MAHSUS CEP TELEFONU VE BİLGİSAYARDA VERGİ ÖDEMEYECEK!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadelerini kullandı.
Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.
CEP TELEFONU VERGİ ORANLARI
Telefonlardan alınan vergiler sırasıyla;
%1 oranında Kültür Bakanlığı Payı,
%12 oranında TRT Bandrol Ücreti, ÖTV
%18 oranında KDV alınıyor.
Telefonun fiyatına göre ÖTV oranı %25, %40 ve %50 olarak değişebiliyor.
APPLE TÜRKİYE'DEN TÜM ÜRÜNLERİNE ZAM KARARI!
Apple, Katma Değer Vergisi'nin (KDV) yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseltilmesinden sonra ürünlerinin fiyatlarını bir kere daha artırdı. Bu zam, Apple'ın mayıs ayından bu zamana kadar yaptığı beşinci zam oldu.
Apple'ın iPhone 15 ailesini eylül ayında tanıtması bekleniyor. Bu durumun yeni fiyatlara nasıl yansıyacağı ise ilerleyen dönemde belli olacak.
GÜNCEL İPHONE FİYAT LİSTESİ 2023
İPHONE SE FİYATLARI
iPhone SE 64 GB 24.914 TL
iPhone SE 128 GB 26.948 TL
iPhone SE 256 GB 31.016 TL
İPHONE 12 FİYATLARI
iPhone 12 64 GB 36.609 TL
iPhone 12 128 GB 38.643 TL
iPhone 12 256 GB 42.711 TL
İPHONE 13 FİYATLARI
iPhone 13 mini 128 GB 36.609 TL
iPhone 13 mini 256 GB 40.677 TL
iPhone 13 mini 512 GB 48.813 TL
iPhone 13 128 GB 40.677 TL
iPhone 13 256 GB 44.745 TL
iPhone 13 512 GB 52.880 TL
İPHONE 14 FİYATLARI
iPhone 14 128 GB 48.304 TL
iPhone 14 256 GB 52.372 TL
iPhone 14 512 GB 60.507 TL
iPhone 14 Plus 128 GB 53.389 TL
iPhone 14 Plus 256 GB 57.457 TL
iPhone 14 Plus 512 GB 65.592 TL
iPhone 14 Pro 128 GB 62.541 TL
iPhone 14 Pro 256 GB 66.609 TL
iPhone 14 Pro 512 GB 74.745 TL
iPhone 14 Pro 1 TB 82.880 TL
iPhone 14 Pro Max 128 GB 67.118 TL
iPhone 14 Pro Max 256 GB 71.185 TL
iPhone 14 Pro Max 512 GB 79.321 TL
iPhone 14 Pro Max 1 TB 87.457 TL
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- Öğrencilere vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak? Öğrencilere vergisiz cep telefonu yaş şartı açıklandı mı?
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