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Ödemeler bugün hesaplara yatıyor! İhtiyaç sahibi ailelere 4,3 milyar TL

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.07.2023 Güncelleme Tarihi: 11.07.2023
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Ödemeler bugün hesaplara yatıyor! İhtiyaç sahibi ailelere 4,3 milyar TL

Son dakika haberine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destep Programı kapsamında ödemelerin bugün hesaplara yatırılacağını açıkladı. Bakan Göktaş ihtiyaç sahibi ailelere bu ay toplam 4,3 milyar TL ödeme yapılacağını duyurdu.

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