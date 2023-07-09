Bartın’ı sel vurdu! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan bölge için adım

Tunç mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Karadeniz Bölgemizde etkili olan yoğun yağışlar neticesinde; Ordu, Giresun, Samsun, Tokat, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve çevre illerimizin şehir merkezi ile ilçe ve beldelerinde meydana gelen taşkınlardan etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD koordinesinde devletimizin ilgili kurumları ve belediyelerimiz kriz merkezleri bünyesinde teyakkuz halinde çalışmalarına devam etmektedir. Rabbim her türlü afetten bizleri muhafaza etsin."

Ayrıca Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yaşanan sel felaketi nedeniyle doğum yeri olan Bartın'a gittiği bildirildi.



