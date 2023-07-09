Bartın'ı sel vurdu! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan bölge için adım
Bartın'da yoğun sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerinde mahsur kalanlar iş makineleriyle kurtarıldı. Amasra Tüneli'nde su birikintisi oluştu, derenin taşması sonucu köprü su altında kaldı. Diğer taraftan kuvvetli yağış nedeniyle Bartın Irmağı'nın su seviyesi 8 metre yükseldi, taşma riskine karşı evlerin bodrum katları ve iş yerleri boşaltıldı. Ayrıca Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yaşanan sel felaketi nedeniyle doğum yeri olan Bartın'a gittiği bildirildi. Bakan Tunç, Karadeniz bölgesinde etkili olan yağışın ardından taşkınlardan etkilenen vatandaşlara sosyal medya hesabından bir de geçmiş olsun mesajı paylaştı.
Bartın'da dün başlayan kuvvetli yağış, günlük hayatta olumsuzluklara yol açtı.
Dağlardan gelen yağmur suyu nedeniyle Amasra Tüneli'nde su birikintisi oluştu, sürücüler yolda güçlükle ilerledi. Trafik ekiplerinin tedbir aldığı tünelin girişinde Karayolları ekipleri çalışma başlattı.
Çakraz ve Göçkündemirci köylerindeki ev ve iş yerlerini su bastı.
İş yerlerinde mahsur kalan esnaf ve vatandaşlar, iş makinesi ve traktörlerle kurtarıldı.
Bartın-Kastamonu kara yolu Çakraz köyü mevkisinde yolun tek şeridi taşkın nedeniyle kapandı. Bartın-Kastamonu kara yolunun Karaçay mevkisindeki taşkında da yol yaklaşık bir saat trafiğe kapatıldı.
Aynı bölgede bulunan iş makinesi imalathanesinde mahsur kalanlar ile 2 köpek, itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarıldı. Yaralanan bazı kişiler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Arıt kavşağında Karadere Deresi'nin taşması sonucu köprü su altında, sürüklenen arazi aracı da köprünün korkuluklarında asılı kaldı.
Karaçay piknik alanında da elektrik direkleri devrildi, kafeterya, basketbol sahası ve masayla banklar zarar gördü.
Bartın Valisi Nurtaç Arslan, gazetecilere, taşkın sonucu imalathanede ve çevre evlerde bulunan kişilerin kurtarıldığını ve can kaybı yaşanmadığını söyledi.
Arslan, taşkınlarla ilgili çalışma yaptıklarını ve Bartın Irmağı'nın yükselme riskini de takip ettiklerini belirtti.
BARTIN IRMAĞI'NIN TAŞMA RİSKİNE KARŞI ÇEVRESİNDE ÖNLEMLER ALINDI
Kuvvetli yağış nedeniyle Bartın Irmağı'nın su seviyesi 8 metre yükseldi, taşma riskine karşı evlerin bodrum katları ve iş yerleri boşaltıldı.
Bartın'da devam eden kuvvetli yağış nedeniyle birçok yerde dereler taşarken şehir merkezinde de bazı bölgelerde sel oluştu, rögarlar taştı, bodrum ve zemin katları su bastı.
Bartın Irmağı'ndaki su seviyesi yaklaşık 8 metre yükseldi. Irmak boyunda yürüyüş yolları, banklar ve iskeleler ile gezi alanları su altında kaldı.
Irmak çevresi ve Tersane Caddesi'nde güvenlik önlemleri alındı. Irmağın taşma riskine karşı evlerin bodrum katları ve iş yerleri boşaltıldı.
Emniyet ekiplerinin tedbir aldığı bölgede tüm araçlar kaldırıldı, ırmak boyu yaya ve araç giriş-çıkışlarına kapatıldı.
Öte yandan polis araçları ve belediye hoparlöründen yapılan uyarılarla Kanlı Irmak ve Tersane caddelerinde ikamet eden vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları istendi.
ADALET BAKANI TUNÇ'TAN VATANDAŞLARA GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karadeniz bölgesinde etkili olan yağışın ardından taşkınlardan etkilenen vatandaşlara sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı paylaştı.
Bakan Tunç, AFAD koordinesinde devletin ilgili kurumları ve belediyelerin kriz merkezleri bünyesinde teyakkuz halinde çalışmalarına devam ettiğini belirtti.
Tunç mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Karadeniz Bölgemizde etkili olan yoğun yağışlar neticesinde; Ordu, Giresun, Samsun, Tokat, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve çevre illerimizin şehir merkezi ile ilçe ve beldelerinde meydana gelen taşkınlardan etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD koordinesinde devletimizin ilgili kurumları ve belediyelerimiz kriz merkezleri bünyesinde teyakkuz halinde çalışmalarına devam etmektedir. Rabbim her türlü afetten bizleri muhafaza etsin."
Ayrıca Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yaşanan sel felaketi nedeniyle doğum yeri olan Bartın'a gittiği bildirildi.
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