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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten Merkez Bankası rezervleriyle ilgili flaş paylaşım: Bu hızlı artış cesaret vericidir

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.07.2023 Güncelleme Tarihi: 11.07.2023
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten Merkez Bankası rezervleriyle ilgili flaş paylaşım: Bu hızlı artış cesaret vericidir

Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası rezervlerinde yaşanan artışla ilgili bir paylaşımda bulundu. Bakan Şimşek, "26 Mayıs’ta 98.5 milyar dolar olan Merkez Bankası rezervleri, 30 Haziran’da 108.6 milyar dolar seviyesine çıkmıştır." dedi.

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