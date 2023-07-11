Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten rezerv artışı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası rezervlerinde yaşanan artışla ilgili bir paylaşımda bulundu. Bakan Şimşek, "26 Mayıs’ta 98.5 milyar dolar olan Merkez Bankası rezervleri, 30 Haziran’da 108.6 milyar dolar seviyesine çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

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