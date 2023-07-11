Kanal İstanbul’un altından geçen ilk raylı sistem olacak! Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi’nde tünel açma çalışmaları başladı: Kapasite 4 katına çıkacak

Uraloğlu, 2053 yılında hızlı tren hizmeti alan il sayısını 52'ye, demir yolu hat uzunluğunu 28 bin 590 kilometreye yükselteceklerini bildirdi.

"BU HAT AB İLE DOSTLUĞUMUZU PERÇİNLEYECEK"

Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin Asya, Avrupa ve Afrika olmak üzere 3 kıtayı birbirine bağlayan ve çok önemli bir jeostratejik ve jeopolitik konuma sahip olduğuna işaret ederek, demir İpek Yolu'nun en önemli halkası ve Avrupa'nın başlangıç noktası olduklarını söyledi.

Türkiye'nin AB açısından çok önemli bir paydaş olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Avrupa için Türk üreticiler üretim ve tedarik zincirinin önemli bir parçası ve vazgeçilmez ticari ortaklardır. Bu noktalardan bakıldığında Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı'mızın önemi daha da iyi anlaşılmaktadır. Bu demir yolu hattı Türkiye ve AB arasındaki ilişkileri daha güçlendirecek ve dostluğumuzu perçinleyecektir." diye konuştu.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR AŞAMAYI DAHA HAYATA GEÇİRİYORUZ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi'nin, Asya ile Avrupa demir yolu koridorunun ilk parçasını oluşturduğunu belirterek, hattın Avrupa ve Türkiye için önemine işaret etti.

Halkalı-Kapıkule hattının "153 kilometrelik Kapıkule-Çerkezköy", "67 kilometrelik Çerkezköy-Ispartakule" ve "8 bin 420 metrelik Ispartakule-Halkalı" arası olmak üzere 3 fazdan oluştuğunu bildiren Uraloğlu, şu bilgileri verdi.