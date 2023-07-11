4800 kişiden hileli satış! Bakanlıktan tebdili kıyafetle denetim | İkinci el otomobil ithalatı olacak mı? | Ticaret Bakanı Ömer Bulut açıkladı
İkinci el araç piyasasına denetim için harekete geçildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ikinci el otoda tebdili kıyafetle denetim yaptıklarını belirterek, "Yaklaşık 4.800 kişi 50’den fazla satış yapmış. Savunma istendi, ceza gönderilecek” dedi. Bulut ayrıca İkinci el otomobil ithalatı olacak mı? sorusuna da yanıt verdi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ikinci el otomotivdeki denetimleri tebdili kıyafetle yaptıklarını belirterek, "Arkadaşlarımız tespit ettikleri haksız ve stokçuluk faaliyetine ceza kestiler" dedi.
Gazetecilerle sohbet toplantısında konuşan Bolat, '6 ay ve 6 bin kilometre' sınırının süresini uzattıklarını, yetkili satıcılar üzerindeki kısıtlamayı bireysel satıcılara da getirdiklerini kaydetti. Basının Ankara temsilcileri ile bir araya gelen Bolat, şunları kaydetti:
TEBDİLİ KIYAFETLE YOĞUN DENETİM!
Ticaret Bakanı Ömer Bulut, ikinci el otomobil satışında denetimler yapıldığını belirterek "Otomotiv konusunun alevli bir konu olduğunu gözlemledik ve tebdili kıyafetle yoğun denetimlere girdik bayiler, galeriler. Arkadaşlarımız tespit ettikleri haksız, uygunsuz faaliyetler, stokçuluk faaliyetine ceza kestiler. İkinci el satışa tüketiciyi zorlamak, aksesuar zorla alımına zorlamak ya da 'araç yok, ama ekstra şu kadar verirseniz bir şeyler yaparız' gibi uygulamaları gözlemledik. Bakanlığımız bir karar almıştı, ikinci el satış için 6 ay ve 6 bin kilometre sınırlaması getirilmişti. Bu düzenleme yetkili kurumlar için getirilmişti. 1 Ocak'ta 6 ay süreli uzatıldı bu kısıtlama, şimdi 1 Temmuz'a geldiğimizde bu konu da önümüzdeydi. Biz yetkili satıcıların üzerindeki bu kısıtlamayı bireysel satışlar üzerinde de getirdik, 1 Temmuz 2023 itibarıyla hem yetkili satıcılar, hem bireysel satıcılar için bu düzenlemeyi getirdik." dedi.
CEZALAR GÖNDERİLECEK
4800 kişinin hileli satış yapıldığının tespit edildiğini söyleyen Bulut, "Bireysel satışta 3'ü aşan satışların zaten yönetmelikte ticari satış olarak kabul ediliyor, yaklaşık 4800 kişi 50'den fazla satış yapmışlar. Bunlar ya kendileri bireysel, ya galeriler ya da bayilerin yanında çalışanlar, işte akrabaları vesaire üzerinden yapılan satışlar olduğu anlaşılıyor. Bunlardan savunma istendi ve gerekli savunmaları alınıyor, cezalar kendilerine gönderilecek. Bir başka önemli tedbir de, ikinci el satışların bu yılsonuna kadar, 31 Aralık 2023'e kadar sıfır araç fiyatından daha yüksek olamayacağı yasağını getirdik." ifadelerini kullandı.
NOTERLER BİRLİĞİ İLE İŞBİRLİĞİ
Bulut, "İlan siteleri 15 Temmuz'dan itibaren kesinlikle sıfır araç satış fiyatından daha yüksek ikinci el fiyatı koymamaları konusunda uyarıldı. İlan siteleri bu ilanları koymak isteyenleri uyaracaklar, buna uyulmadığı takdirde 300 bin liraya kadar ceza kesilecek. Türkiye Noterler Birliği'yle gerekli temas ve işbirliği sağlandı, 15 Temmuz itibarıyla Noterler de yılda 3'ten fazla bireysel satışın ticari satış kabul edileceği kanuni düzenlemesinden hareketle bu satışları gerçekleştirmeyecekler." şeklinde konuştu.
İKİNCİ EL OTOMOBİL İTHALATI OLACAK MI?
Vatandaşların merak ettiği ve sosyal medyada da çok konuşulan ikinci el de ithalat konusuyla ilgili de konuşan Bulut, "İkinci el oto ithalatı noktasında Bakanlığımızda şu anda herhangi bir çalışma yapılmadı, ama ekonomiyle ilgili kararlar yalnızca Bakanlığımızın alacağı bir karar olmayıp, Cumhurbaşkanımızın, Bakanlar Kurulunun da içinde yer aldığı geniş istişarelerle bu kararlar alınıyor." dedi.
MARKETLERDEKİ FAHİŞ FİYATLAR
Son zamanlarda yaşanan fahiş fiyatlar konusuna da değinen Bakan Bulut "81 ilde 53 bin firma, 306 bin ürün denetimi yapılmış durumda şu ana kadar ve 212 milyon lira idari para cezası kesildi fahiş fiyat ve stokçuluk önlemlerine karşı. Değişik şeyler var, biri stokçuluk yakalandığı zaman, bir tanesi rafta olan fiyatla kasadaki fiyatın aynı olması, bir diğeri de tedarik fiyatına göre aşırı fahiş kar marjıyla satıp fahiş fiyattan satma gibi denetimlerde yakalandığında cezalar uygulanıyor. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulumuz var. Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarına karşı işlem yapıyor ki ceza miktarları 30 bin lira ile 300 bin lira arasında değişiyor." açıklamasında bulundu.
PERAKENDE YASASI
Bulut, "Perakende yasası biliyorsunuz kısa bir süre önce yürürlüğe girdi. Türkiye'de en büyük market zincirinin pazardaki payı yüzde 11, yani yaklaşık 200 bin bakkalımız var, 100 binin üzerinde marketlerimiz var değişik boyutta, hipermarket, süpermarket, market ve zincir market anlamında. Ciddi de bir rekabet var, yani onu yadsımayalım. Ama Perakende Kanununda yapılan değişiklikle haksız fiiller tanımlandı, ödeme süreleri noktasında bu marketlerin tedarikçileri, üreticileri zarara uğratmaması ya da ödeme konusunda kıvrandırmaması için o süreler kısıtlandı, 30 ila 60 gün arasında kısaltıldı. Bu düzenleme yılbaşında, 1 Ocak'ta yürürlüğe giriyor, bu çok önemli bir adım" dedi..
KDV DÜZENLEMESİ
Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan KDV düzenlemesi hakkında gazetecileri bilgilendiren Bulut, "Genel olarak 2 puanlık bir artış oldu KDV'de. Temizlik, kimyevi ürünlerde ise yüzde 8'den yüzde 20'ye çıkarıldı. Temel ihtiyaç maddelerinde ve gıda ürünlerinde yüzde 1'lik KDV'de herhangi bir artış yapılmadı. Bizim denetim ekiplerimizin zaten çalışmalarında bu KDV farkı KDV olarak mı yansıtılıyor, yoksa üstüne çok daha fazla ekleyerek yine tüketici zararına bir çaba içine mi giriliyor, bu denetimle devam edecek, yapılıyor yani bugünden itibaren." ifadelerini kullandı.
HAL YASASI ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Hal yasasıyla ilgili çalışmaların olduğunu açıklayan Bakan Bulut, "Hal konusu, belediyelerin konusu. Yani halleri belediyeler işletir, belediyelerin model, yeni haller yapma konusunda finansman sıkıntısı çektiklerini ifade ediyor belediyeler ağırlıklı olarak. En önemli şey, tarladaki ürünü fazla bir zayiat olmadan çok hızlı bir şekilde aracısını da azaltarak hale getirip ya da markete getirip tüketicinin beğenisine ve alımına sunabilme, bunu başarmak. Görevimiz, üreticilerimizi kooperatifler üzerinden hızlı bir şekilde ürünlerini hale getirmelerini hızlandırmak için çaba sarf ediyoruz, kooperatiflerden sorumlu bir Bakanlığız biz. Hal yasasını yenileme konusunda Bakanlığımızın çalışması devam ediyor, bunu söyleyebilirim." dedi.
EXIMBANK'TAN KAYNAK
Bakan Bulut son olarak "İhracatçılarımız kaygı duymasınlar finansman kanalları açılıyor. En önemlisi bizim Eximbank'ta yaptığımız hamledir. Sermayeyi 3'te 1 nispetinde artırarak 6.8 milyar artırarak 20,6 Milyar TL'ye çıkardık en az 70 milyarlık bir kaynağı başta KOBİ'ler olmak üzere ihracatçılara sunabilmeyi başardık." şeklinde konuştu.
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