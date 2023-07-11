Sitelerde aidat krizi! Zamlar yüzde 100’ü aştı ev sahibi ve kiracıların sabrı taştı

- TANER KAYA/ BÜYÜKÇEKMECE: Yılbaşından önce ödediğimiz aidat bedeli 450 lirayken, Ocak'ta yüzde 233'lük bir artışla bin 500 lira oldu. Tüm komşularımızla durumu protesto edince 600 lira düşürüldü. Bu durumda bile yüzde 100'lük bir artış gelmiş oldu. Sitede 806 daire var, her daireden 900 lira toplanınca elde edilen para 725 bin lirayı buluyor. Bu para her ay nereye gidiyor bilmiyoruz.

- ORHAN DÖNMEZ: Eskiden kira öder gibi ev sahibi olurduk, şimdi kira öder gibi site aidatı veriyoruz. Ödediğimiz aidata geçen yıldan bu yıla yüzde 100 zam geldi.