Ticarette Latin rüzgarı! Hedef 50 milyar dolar
Türkiye’ye en uzaktaki coğrafyalardan Latin Amerika ülkeleri ile ilişkiler son aylarda iyiden iyiye ısınıyor. Aralarında Brezilya ve Meksika gibi büyük ekonomilerin de yer aldığı Latin Amerika ülkeleri Türkiye'nin de radarında. Karşılıklı ticaretin 10 yılda 50 milyar dolara kadar çıkması planlanan Latin Amerika ekonomileri için önemli adımlar atılıyor.
Türkiye ile Latin Amerika ülkeleri arasında ticaret hacmi 2002'de 1 milyar dolar seviyesindeyken bugün 17 milyar dolara kadar çıkmış durumda. Yaklaşık 5.5 trilyon dolarlık bir gayri safi yurt içi hasılaya sahip olan bölge ile olan bu seviye aslında potansiyelin çok altında. Türkiye'nin bölgede sahip olduğu olumlu algı, kültürel yakınlıklar, tüketim alışkanlıklarımızın benzerliği, Türk dizi ve filmlerinin bölgedeki popülerliği hedeflerin yakalanmasında en büyük kozlar.
5 AYDA 5 MİLYAR DOLAR AŞILDI
2022 ve 2021 yılı rakamları neredeyse aynı. Orta Amerika ve Karayipler ile Güney Amerika'yla ticaret hacminde 17 milyar dolar seviyesi aşılmış durumda. Yine bölge ile bu yılın ilk beş ayında 5.3 milyar dolarlık bir ticaret hacmi oluşmuş durumda. Bölgeye bazı yıllar dış ticaret fazlası verilirken, bazı yıllar da ekside.
Örneğin bu yılın beş aylık periyodunda 1.2 milyar dolarlık dış ticaret açığı varken, geçtiğimiz yıl genelinde bu rakam 5.2 milyar dolara kadar çıkıyor. Ancak 2020 ve 2021 yıllarında sırasıyla 361 ve 137 milyon dolarlık fazla verilmiş durumda.
YARIM MİLYARLIK NÜFUS
Latin Amerika ve Karayipler olarak adlandırılan bölge, 20 milyon kilometrekarelik bir alanda yaşayan 550 milyonu aşkın nüfusu barındırıyor. Büyüklü küçüklü 33 ülkeyi kapsayan alan, dünya yüzeyindeki karaların yüzde 15, nüfusunun da yüzde 8'ine sahip. Aslında bölgeden sadece ticaret değil yatırım amaçlı da oldukça büyük fırsatlar var.
KÜBA'DAN GENİŞ KATILIMLI YUVARLAK MASA TOPLANTISI
Uzaktaki ülkelerden biri olan Küba'nın Başbakanı Manuel Marrero Cruz'un da katılımıyla gerçekleşen bir yuvarlak masa toplantısı geçtiğimiz haftalarda yapıldı. Küba Başbakanı Manuel Marrero Cruz'un yanı sıra Küba Başbakan Yardımcısı Ricardo Cabrisas Ruiz, Küba Sağlık Bakanı Jose Angel Portal Miranda, Küba Enerji ve Madenler Bakanı Vicente de la O Levy, Küba Turizm Bakanı Juan Carlos Garcia Granda, Küba Ulaştırma Bakanı Eduardo Rodriguez Davila, Küba Dışişleri Bakan Yardımcısı Gerardo Penalver Portal, Küba'nın Moskova Büyükelçisi Julio Antonio Garmendia Pena ve 40'a yakın iş insanı da zirveye katıldı.
Başbakan Cruz, Küba'nın önemli bir yatırım destinasyonu olmak istediğinin altını çizerek, şöyle konuştu: "Özellikle Mariel Bölgesi ve Karayipler büyük bir potansiyel teşkil ediyor. Türkiye ile siyasi ilişkilerimiz mükemmel. Bankalar aracılığıyla pek çok şey kolaylaşıyor. Ekonomik ve ticari ilişkilerin ilerlemesi için hükümetler arası bir mekanizma üzerinde çalışıyoruz. Türkiye ile siyasi ilişkilerimiz kadar ekonomik ve ticari ilişkilerimizi de geliştirmek istiyoruz. Finansal ilişkilerin güçlendirilmesi bizler için önemli. Küba hükümetinin sizler için yatırım desteğini sağlayacağını bilmenizi isterim. Hem Türk hem de Küba tarafının doğrudan yatırım ilişkisi içerisinde olmasını önemsiyoruz."
BÖLGE ÜLKELERİYLE STA MÜZAKERELERI SÜRÜYOR
Türkiye'nin aralarında Brezilya, Meksika, Arjantin ve Kolombiya'nın da bulunduğu bölgedeki 18 ülkeyle imzaladığı ticari ve ekonomik işbirliği anlaşmaları çerçevesinde Karma Ekonomik Komisyon için gerekli hukuki altyapı oluşturuldu. Şili ile Serbest Ticaret Anlaşması (STA) 2011'de, Venezuela ile ise 2020'de yürürlüğe girdi. Halen Ekvador, Kolombiya, Meksika ve Peru ile STA müzakereleri devam ediyor. Bu bağlamda bölge ülkelerinin yanı sıra Karayip Topluluğu, Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) ve Pasifik İttifakı gibi ekonomik bütünleşmeyi ve ortak pazar kurmayı hedefleyen bölgesel teşkilatlarla da STA imzalanması amaçlanıyor.
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