Ticarette Latin rüzgarı! Hedef 50 milyar dolar



Başbakan Cruz, Küba'nın önemli bir yatırım destinasyonu olmak istediğinin altını çizerek, şöyle konuştu: "Özellikle Mariel Bölgesi ve Karayipler büyük bir potansiyel teşkil ediyor. Türkiye ile siyasi ilişkilerimiz mükemmel. Bankalar aracılığıyla pek çok şey kolaylaşıyor. Ekonomik ve ticari ilişkilerin ilerlemesi için hükümetler arası bir mekanizma üzerinde çalışıyoruz. Türkiye ile siyasi ilişkilerimiz kadar ekonomik ve ticari ilişkilerimizi de geliştirmek istiyoruz. Finansal ilişkilerin güçlendirilmesi bizler için önemli. Küba hükümetinin sizler için yatırım desteğini sağlayacağını bilmenizi isterim. Hem Türk hem de Küba tarafının doğrudan yatırım ilişkisi içerisinde olmasını önemsiyoruz."