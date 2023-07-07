07 Temmuz 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 6 milyonu aştı

Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 6 milyonu aştı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.07.2023 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023
ABONE OL
Antalya’ya hava yoluyla gelen turist sayısı 6 milyonu aştı

Antalya'ya bu yıl hava yoluyla gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artarak 6 milyon 14 bin 412 oldu. Temmuz ayının ilk altı gününde ise hava yoluyla kente gelen turist sayısı 490 bin 762 oldu.

Akdeniz'in en önemli turizm merkezlerinden Antalya'da turizm verileri yüz güldürmeye devam ediyor.

Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, 1 Ocak- 6 Temmuz tarihleri arasında kente hava yoluyla gelen turist sayısı 6 milyon 14 bin 412 oldu.

Geçen yılın aynı dönemine göre artış oranı yüzde 27, sayısal olarak ise 1 milyon 280 bin 729 olarak gerçekleşti.

Temmuz ayının ilk altı gününde ise hava yoluyla kente gelen turist sayısı 490 bin 762 oldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA