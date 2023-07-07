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Borsa İstanbul'dan tüm zamanların kapanış rekoru

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.07.2023 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023
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Borsa İstanbul’dan tüm zamanların kapanış rekoru

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 6.187 puan ile tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Borsa, bu hafta yüzde 7,33 değer kazandı. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.000 ve 5.900 seviyelerinin destek, 6.250 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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