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Haziran ayı enflasyon oranları belli oldu! Enflasyonda düşüş sürüyor! Son 18 ayın en düşüğü... | TÜİK Haziran 2023 enflasyon oranı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.07.2023 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023
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Haziran ayı enflasyon oranları belli oldu! Enflasyonda düşüş sürüyor! Son 18 ayın en düşüğü... | TÜİK Haziran 2023 enflasyon oranı

Son dakika haberine göre TÜİK Haziran 2023 dönemine ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre enflasyon haziranda aylık bazda yüzde 3,92 yükselirken, yıllık bazda ise 38,21'e geriledi. Düşüş trendi 8 aya uzarken, son 18 ayın da en düşük enflasyon verisi oldu.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %3,92, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %38,21 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,95 olarak gerçekleşti.

TÜFE değişim oranları (%), Haziran 2023

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Haziran 2023


Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %14,76 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %67,22 ile lokanta ve oteller oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Haziran 2023



Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %1,21 ile sağlık oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %11,13 ile alkollü içecekler ve tütün oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).

TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Haziran 2023



Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2023 yılı Haziran ayı itibarıyla, 20 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 117 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %46,63, AYLIK %3,45 OLDU
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %3,45, bir önceki yılın Aralık ayına göre %23,64, bir önceki yılın aynı ayına göre %46,63 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,18 olarak gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri ve değişim oranları (%), Haziran 2023

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