"Bedelli askerlik Temmuz ayı parası kaç para oldu? Bedelli askerlik kaç TL, yeni zamla ne kadar oldu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Memur maaşları yılda iki kez belirlendiğinden Milli Savunma Bakanlığı tarafından yılda iki kez bedelli askerlik ücretleri yeniden belirlenir. Geçtiğimiz günlerde Bakanlıktan yapılan açıklamada eski ücretin 23 Haziran tarihine kadar geçerli olduğu bilgisi paylaşılmıştı. Peki, Bedelli askerlik Temmuz ayı parası kaç para oldu? Bedelli askerlik kaç TL, yeni zamla ne kadar oldu? Memur maaş katsayı...