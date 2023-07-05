Bedelli askerlik Temmuz ayı parası kaç para oldu? Bedelli askerlik kaç TL, yeni zamla ne kadar oldu? Memur maaş katsayı...
"Bedelli askerlik Temmuz ayı parası kaç para oldu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Vatani görevlerini uzun dönem yerine ücret vererek bedelli yapmak isteyenler yeni bedelli askerlik ücretlerine odaklanmış durumda. Bedelli askerlik ücreti hesaplanırken bilinenin aksine asgari ücret değil, memur maaşı katsayı oranları belirleyici oluyor. Peki, Bedelli askerlik Temmuz ayı parası kaç para oldu? Bedelli askerlik kaç TL, yeni zamla ne kadar oldu? Memur maaş katsayı...
"Bedelli askerlik Temmuz ayı parası kaç para oldu? Bedelli askerlik kaç TL, yeni zamla ne kadar oldu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Memur maaşları yılda iki kez belirlendiğinden Milli Savunma Bakanlığı tarafından yılda iki kez bedelli askerlik ücretleri yeniden belirlenir. Geçtiğimiz günlerde Bakanlıktan yapılan açıklamada eski ücretin 23 Haziran tarihine kadar geçerli olduğu bilgisi paylaşılmıştı. Peki, Bedelli askerlik Temmuz ayı parası kaç para oldu? Bedelli askerlik kaç TL, yeni zamla ne kadar oldu? Memur maaş katsayı...
2023 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
Bedelli askerlik ücreti memur maaşlarına göre hesaplanmaktadır. Henüz 2023 Temmuz memur maaşları belli olmadığından yeni bedelli askerlik ücretleri açıklanmadı. Yarın Haziran ayı enflasyon rakamlarının duyurulmasının ardından yeni memur maaşlarının kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.
Bedelli askerlik ve ek bede tutarı memur aylık katsayı ile hesaplanmaktadır. Geçtiğimiz Ocak- Haziran ayındaki hesaplamaya aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Hazine ve Maliye Bakanlığının 13 Ocak 2023 tarihli ve "Mali ve Sosyal Haklar" konulu Genelgesi ile 01 Ocak-30 Haziran 2023 dönemi için Memur Aylık Katsayısı 0,433684 olarak açıklanmıştır. Bu kapsamda;
Bedelli Askerlik Bedel Tutarı: 240.000 x 0,433684 (memur aylık katsayısı) =104.084,16 TL
Ek Bedel Tutarı (Aylık) : 3.500 x 0,433684 x 1 = 1.517,89 TL (Yoklama Kaçağı/Bakayalar için) üzerinden uygulanacaktır.
MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı memur zammı ve emekli çalışmalarını tamamlamadı. Son olarak Haziran ayı enflasyonun açıklanması ve refah payı eklemesiyle beraber yeni zamlı maaşlar hesaplanacak. Maaş zamlarıyla ile ilgili teklifin TBMM tatile girmeden yasalaştırılarak hayata geçmesi bekleniyor.
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