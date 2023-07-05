5 Temmuz 2023 emekli zammı netleşti! Emekliye bayramı yaşatacak! TÜİK AÇIKLADI! 6 aylık enflasyon, refah payı ve TEFE-TÜFE hesabı...

Memur ve emeklinin temmuz zammı Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 6 aylık enflasyon verilerine göre netleşecek. Bu zammın hesaplanmasında, memur ve memur emeklilerine toplu sözleşmeye bağlı ikinci altı ay zammına ek olarak verilecek enflasyon farkı da dikkate alınacak. Haziran ayına ilişkin enflasyon verileri, 6 aylık enflasyon farkını belirleyecek ve memur ve emeklilerin ara zammının ne kadar olacağını ortaya koyacak. İşte, 6 aylık enflasyon, refah payı ve TEFE-TÜFE hesabı...