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Haberler Galeri 5 Temmuz 2023 emekli zammı netleşti! Emekliye bayramı yaşatacak! TÜİK AÇIKLADI! 6 aylık enflasyon, refah payı ve TEFE-TÜFE hesabı...

5 Temmuz 2023 emekli zammı netleşti! Emekliye bayramı yaşatacak! TÜİK AÇIKLADI! 6 aylık enflasyon, refah payı ve TEFE-TÜFE hesabı...

Memur ve emeklinin temmuz zammı Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 6 aylık enflasyon verilerine göre netleşecek. Bu zammın hesaplanmasında, memur ve memur emeklilerine toplu sözleşmeye bağlı ikinci altı ay zammına ek olarak verilecek enflasyon farkı da dikkate alınacak. Haziran ayına ilişkin enflasyon verileri, 6 aylık enflasyon farkını belirleyecek ve memur ve emeklilerin ara zammının ne kadar olacağını ortaya koyacak. İşte, 6 aylık enflasyon, refah payı ve TEFE-TÜFE hesabı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.07.2023 07:00
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5 Temmuz 2023 emekli zammı netleşti! Emekliye bayramı yaşatacak! TÜİK AÇIKLADI! 6 aylık enflasyon, refah payı ve TEFE-TÜFE hesabı...

Milyonlarca emekli ve memur zamlı maaşlara kilitlendi. 4 milyonun üzerinde memur ve 16 milyona yakın emekli için temmuz zammı netleşiyor. Bu zammın belirlenmesinde Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı 6 aylık enflasyon verileri önemli bir rol oynuyor. Memur ve memur emeklileri için ikinci altı ay zammına ek olarak enflasyon farkı da hesaplanacak. İşte, 6 aylık enflasyon, refah payı ve TEFE-TÜFE hesabı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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  • 29
5 Temmuz 2023 emekli zammı netleşti! Emekliye bayramı yaşatacak! TÜİK AÇIKLADI! 6 aylık enflasyon, refah payı ve TEFE-TÜFE hesabı...

Emekliler için beklenen zam oranı ise yüzde 30-35 arasında tahmin ediliyor. Bu zam oranına asgari ücrette olduğu gibi refah payı da eklenecek. En düşük memur aylığının 22 bin liraya çıkarılması, emekli aylıklarına refah payının eklenmesi ve kademeli zam teklifi hızlı bir şekilde yasalaşacak.

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5 Temmuz 2023 emekli zammı netleşti! Emekliye bayramı yaşatacak! TÜİK AÇIKLADI! 6 aylık enflasyon, refah payı ve TEFE-TÜFE hesabı...

Memur ve emeklilere verilecek zam, ilk 6 aydaki enflasyonla belirlenen yüzde 8'lik ilk yarı zammı arasındaki fark kadar olacak.

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  • 29
5 Temmuz 2023 emekli zammı netleşti! Emekliye bayramı yaşatacak! TÜİK AÇIKLADI! 6 aylık enflasyon, refah payı ve TEFE-TÜFE hesabı...

Örneğin, ilk 6 aydaki enflasyon yüzde 20 ise, ikinci yarı zamına 12 puan daha eklenecek ve artış yüzde 18 olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları ise ilk yarıda gerçekleşen enflasyon kadar yükselecek.

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5 Temmuz 2023 emekli zammı netleşti! Emekliye bayramı yaşatacak! TÜİK AÇIKLADI! 6 aylık enflasyon, refah payı ve TEFE-TÜFE hesabı...

Emeklilere yapılacak zam, kök aylık üzerinden hesaplanacak ve kademeli olarak gerçekleşecek.