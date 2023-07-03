"Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK Haziran ayı enflasyon oranları ayın kaçında açıklanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Memur ve emekli zammında belirleyeci etken olan 6 aylık enflasyon farkı, açıklanacak olan haziran ayı enflasyon rakamları sonrasında belli olacak. Peki, Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK Haziran ayı enflasyon oranları ayın kaçında açıklanacak?