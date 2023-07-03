Tapuda yeni dönem başlıyor! Ev arsa iş yeri alıp satacaklar dikkat! Sistem değişiyor...

Gayrimenkul satışlarında yeni dönem başlıyor. Noterler, satışı yapılacak gayrimenkule ilişkin tüm bilgileri kontrol edecek. Noterlerdeki gayrimenkul satışları randevu ile yapılacak. Peki ücretlerde bir değişiklik olacak mı? Süreç nasıl işleyecek? İşte detaylar...

Ev, arsa ya da iş yeri... Gayrimenkul satışlarında yeni dönem başlıyor. Satış sözleşmelerinde Tapu Sicil Müdürlükleri'nin yanı sıra noterler de yetkili olacak. Noterlerde gayrimenkul satış işlemleri, 4 Temmuz'dan itibaren başlayacak. Sadece konut değil, ofis, dükkan, arsa ve tarla gibi tüm taşınmazların alım-satım işlemi noterlerde yapılabilecek.