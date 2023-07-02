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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki açıkladı! Depremzedelere konutlar ne zaman teslim edilecek?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.07.2023 Güncelleme Tarihi: 02.07.2023
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki açıkladı! Depremzedelere konutlar ne zaman teslim edilecek?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki "Deprem bölgesinde durup dinlenmek için vaktimiz yok. Amacımız, vatandaşlarımızı bir an evvel sağlam ve güvenli yuvalarına taşımak" dedi.

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