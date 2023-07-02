"THY - Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri kura çekilişi ne zaman? THY - Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları işbiriği ile gerçekleşen projede başvuru sürecinin tamamlanması ardından çekiliş heyecanı sürüyor. Gençlere özel kontenjan ve uygun ödeme koşulları projeye ilgiyi artırıyor. Peki, THY - Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri kura çekilişi ne zaman? THY - Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları açıklandı mı?