THY - Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri kura çekilişi ne zaman? THY - Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları açıklandı mı?
"THY - Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri kura çekilişi ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İstanbul'da ilk evini alacaklar, İstanbul Yenişehir Evleri Arnavutköy kura sonuçları isim listesi hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Haziran ayında tamamlanan başvuruların ardından 1+1, 2+1, 3+1 başvuru sonuçları bekleniyor. Peki, THY - Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri kura çekilişi ne zaman? THY - Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları açıklandı mı?
"THY - Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri kura çekilişi ne zaman? THY - Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları işbiriği ile gerçekleşen projede başvuru sürecinin tamamlanması ardından çekiliş heyecanı sürüyor. Gençlere özel kontenjan ve uygun ödeme koşulları projeye ilgiyi artırıyor. Peki, THY - Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri kura çekilişi ne zaman? THY - Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları açıklandı mı?
ÖDEME PLANI NASIL?
1+1, 2+1, 3+1 dairelerin ilk taksit ödemeleri sözleşme imzalanma tarihini takip eden aydan itibaren başlayacak.
İlk yıl için taksitler 3+1 daireler için 15.000 TL, 2+1 daireler için 10.000 TL, 1+1 daireler içinse 7.500 TL olacak.
Kura sonucunda hak sahipliği kazanan kişiler %20 peşinat, 120 ay vade ile ödemelerini Emlak Konut'a yapacaklardır.
THY & EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI NE ZAMAN?
Kura çekilişi Şirket tarafından müracaatlar tamamlandıktan sonra belirlenecek ve internet sitesi üzerinden bilgilendirme yapılacaktır. Konuya ilişkin duyuru henüz yayımlanmadı. Bilgi geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.
KURA BAŞVURUSU İPTAL EDİLEBİLİYOR MU?
Kura başvuruları Emlak Konut Online İşlemler, "Kura İşlemleri" ekranından iptal edilebilir.
KURADAN EV SAHİBİ OLAN KİŞİLER, EVLERİNİ SATABİLECEKLER Mİ?
Kuradan ev sahibi olan vatandaşlarımız 5 sene boyunca satış işlemi yapamayacaklardır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- THY - Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri kura çekilişi ne zaman? THY - Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları açıklandı mı?
- LGS tercih tarihleri 2023: LGS tercihleri ne zaman başlayacak? Tercihler nereden, nasıl yapılıyor? Taban puanlar 2023...
- Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman? Evleneceklere 150 bin TL faizsiz evlilik kredi şartları neler?
- 2000 - 2014 arası sigortalı olanlara erken emeklilik! EYT'yi es geçene mis gibi fırsat geldi! 48- 49- 50 - 52- 53 için liste güncellendi! Staj ve çıraklık...
- Emekliye keyiflendirecek zam müjdesi! SSK Bağ-Kur emeklisine en düşük 9.479 TL zamlı maaş + 10.000 TL promosyon! Hesaplara yapıldı, o tarih...
- AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Açık Lise 2023 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı?
- YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? YKS 2023 sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK Haziran ayı TEFE - TÜFE - Kira artış oranı hangi gün açıklanacak?
- Öğrenciye vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak 2023? Öğrenciye ÖTV'siz ve vergisiz telefon satışı başladı mı?
- İbn-i Sina tarifi asırlar önce vermiş! Yorgunluğu vücuttan anında def ediyor! Öyle bir dermanı var ki...
- Twitter çöktü mü son dakika, neden açılmıyor? Twitter kullanım limiti aşıldı ne demek? 1 Temmuz 2023 Twitter erişim sorunu...
- Aile Destek ödemeleri başvuruları bitti mi? Aile destek ödemeleri Temmuz ayında sürecek mi, yapılacak mı?