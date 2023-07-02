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THY - Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri kura çekilişi ne zaman? THY - Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları açıklandı mı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.07.2023
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THY - Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri kura çekilişi ne zaman? THY - Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları açıklandı mı?

"THY - Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri kura çekilişi ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İstanbul'da ilk evini alacaklar, İstanbul Yenişehir Evleri Arnavutköy kura sonuçları isim listesi hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Haziran ayında tamamlanan başvuruların ardından 1+1, 2+1, 3+1 başvuru sonuçları bekleniyor. Peki, THY - Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri kura çekilişi ne zaman? THY - Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları açıklandı mı?

"THY - Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri kura çekilişi ne zaman? THY - Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları işbiriği ile gerçekleşen projede başvuru sürecinin tamamlanması ardından çekiliş heyecanı sürüyor. Gençlere özel kontenjan ve uygun ödeme koşulları projeye ilgiyi artırıyor. Peki, THY - Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri kura çekilişi ne zaman? THY - Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları açıklandı mı?

ÖDEME PLANI NASIL?

1+1, 2+1, 3+1 dairelerin ilk taksit ödemeleri sözleşme imzalanma tarihini takip eden aydan itibaren başlayacak.

İlk yıl için taksitler 3+1 daireler için 15.000 TL, 2+1 daireler için 10.000 TL, 1+1 daireler içinse 7.500 TL olacak.

Kura sonucunda hak sahipliği kazanan kişiler %20 peşinat, 120 ay vade ile ödemelerini Emlak Konut'a yapacaklardır.

THY & EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI NE ZAMAN?

Kura çekilişi Şirket tarafından müracaatlar tamamlandıktan sonra belirlenecek ve internet sitesi üzerinden bilgilendirme yapılacaktır. Konuya ilişkin duyuru henüz yayımlanmadı. Bilgi geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.

KURA BAŞVURUSU İPTAL EDİLEBİLİYOR MU?

Kura başvuruları Emlak Konut Online İşlemler, "Kura İşlemleri" ekranından iptal edilebilir.

KURADAN EV SAHİBİ OLAN KİŞİLER, EVLERİNİ SATABİLECEKLER Mİ?

Kuradan ev sahibi olan vatandaşlarımız 5 sene boyunca satış işlemi yapamayacaklardır.

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