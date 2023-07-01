Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Tarihi köprüler koruma altında
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, tarihi köprülerin bakım ve onarımlarının yapılarak, yenilendiği açıkladı. Açıklamada, Tarihi Köprüler Şubesi Müdürlüğü bünyesinde toplam 439 adet tarihi köprünün restorasyon uygulama çalışmaları tamamlandığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda 82 adet tarihi köprüde ise yenileme çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, tarihi köprülerin bakım ve onarımlarını yaparak, yeniliyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından, Ata yadigârı tarihi köprülerin restorasyonunu yaparak, aslına uygun olarak korunmasını sağlandığı ifade edildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında yer alan ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nün üstlendiği Türkiye genelindeki 2 bin 474, yurt dışında ise çoğunluğu Bosna Hersek'te olmak üzere 316 Osmanlı dönemine ait tescil edilmiş tarihi köprünün bakım, onarım ve aslına uygun şekilde restorasyonu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından sağlanıyor.
Tarihi Köprüler Şubesi Müdürlüğü bünyesinde toplam 439 adet tarihi köprünün restorasyon uygulama çalışmaları tamamlandı.
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