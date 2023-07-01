Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Tarihi köprüler koruma altında

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında yer alan ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nün üstlendiği Türkiye genelindeki 2 bin 474, yurt dışında ise çoğunluğu Bosna Hersek'te olmak üzere 316 Osmanlı dönemine ait tescil edilmiş tarihi köprünün bakım, onarım ve aslına uygun şekilde restorasyonu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından sağlanıyor.