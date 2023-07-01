Turizm başkenti Antalya’da turist sayısında rekor artış! En çok ziyaretçi o ülkeden

Bu verilerle sayısal olarak ise artış 272 bin 603 olarak gerçekleşti. Yılın tamamında olduğu gibi ilk sırayı 525 bin 515 turist sayısıyla yine Ruslar aldı. Rusları 363 bin 444 ile Almanlar, 168 bin 785 ile Polonyalılar ve 168 bin 385 ile İngilizler takip etti.

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