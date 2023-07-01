Aile Destek ödemeleri başvuruları bitti mi? Aile destek ödemeleri Temmuz ayında sürecek mi, yapılacak mı?
"Aile Destek ödemeleri başvuruları bitti mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile Destek Programı ödemeleri Haziran 2022 - Mayıs 2023 döneminde 12 ay süreyle gerçekleştirildi. Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi aileler, en fazla 12 aylık süre ile hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için bakanlık tarafından destekleniyor. Peki, Aile Destek ödemeleri başvuruları bitti mi? Aile destek ödemeleri Temmuz ayında sürecek mi, yapılacak mı?
"Aile Destek ödemeleri başvuruları bitti mi? Aile destek ödemeleri Temmuz ayında sürecek mi, yapılacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Her ay belirli tarihlerde ihtiyaç sahiplerine sağlanan aile destek programı ödemeleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açıklamalarıyla yakından takip ediliyor. Peki, Aile Destek ödemeleri başvuruları bitti mi? Aile destek ödemeleri Temmuz ayında sürecek mi, yapılacak mı?
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTECEK?
Bakanlıkta yer alan açıklama şöyle:
"850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir."
Buna göre; Aile destek programı için ödemeler Temmuz 2023 tarihinde sona erecek.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ DEVAM EDECEK Mİ?
Aile destek ödemelerinin devam edip etmeyeceğiyle ilgili bakanlık tarafından henüz yeni bir açıklama yapılmadı.
Açıklama yapılır yapılmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.
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- Aile Destek ödemeleri başvuruları bitti mi? Aile destek ödemeleri Temmuz ayında sürecek mi, yapılacak mı?
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