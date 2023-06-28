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KKM stopaj oranı yüzde 25'e çıktı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.06.2023
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KKM stopaj oranı yüzde 25’e çıktı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile döviz mevduat hesaplarında uygulanan stopaj oranı yüzde 25'e yükseltildi. Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesabına uygulanan stopaj vergisi istisnası ise yıl sonuna kadar uzatıldı.

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