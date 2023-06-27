Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, şartları neler? 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları ne zaman?
"Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, şartları neler?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim beyannamesinde yeni evleneceklere iki yıl geri ödemesiz faizsiz 150 TL evlilik kredisi vereceklerini açıklamıştı. Şimdilerde vatandaşlar konuya dair detayların belli olmasını bekliyor. Peki, Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, şartları neler? 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları ne zaman?
"Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, şartları neler? 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları ne zaman?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri öncesi AK Parti seçim beyannamesi kapsamında vaatlerini duyurmuş bunlardan en çok ilgi göreni ise gençlere sağlanacak bu evlilik kredisi olmuştu. Peki, evlilik kredisi başvuruları başladı mı, şartları neler? 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları ne zaman?
YENİ EVLENECEKLERE MÜJDE! BAŞKAN ERDOĞAN DUYURDU: 150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ VERİLECEK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunmuştu.
2023 Seçimleri için vaatlerini açıklayan Başkan Erdoğan, yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi verileceğini duyurmuştu.
FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?
Başkan Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.
Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir.
AİLE VE GENÇLİK BANKASI KURULUYOR!
Evlilik kredisinin kaynağı yeni kurulması beklenen Aile Ve Gençlik Bankası tarafından sağlanacak. Sosyal amaca hizmet edecek dijital banka uluslararası standartlara sahip olacak.
Karadeniz gazı gibi enerjiden aldığı parayı kaynak olarak kullanacak banka evlilik kredisi gibi sosyal projeleri fonlayacak.
Aile Koruma Kalkanı Programı olarak açıklanan projenin finansmanı, uluslararası standartlarda dijital Aile ve Gençlik Bankası kanalıyla sağlanacak.
Bu sosyal amaçlı bankanın ana gelir kaynaklarından birisinin de Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz gelirlerinin belirli bir yüzdesi olacağı belirtildi.
FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER, VADE SAYISI KAÇ?
Yeni evlenecek çiftlere devlet destekli faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları, tarihleri ve yaş sınırı henüz açıklanmadı. Ne zaman yürürlüğe gireceği de henüz netleşmedi.
Detayların yeni Kabine ile birlikte Başkan Erdoğan tarafından duyurulması bekleniyor. Konu ile ilgili yeni bir açıklamada geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
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- Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, şartları neler? 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları ne zaman?
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