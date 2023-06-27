Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Haziran ayı TEFE-TÜFE oranları açıklandı mı?
"Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Her ay düzenli olarak açıklanan enflasyon oranı haziran ayı için önümüzdeki günlerde açıklanacak. Enflasyon rakamları birçok maaş zammının ve oranının belirlenmesinde etkili oluyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak Haziran 2023 enflasyon rakamları (TEFE-TÜFE) sonrası 6 aylık enflasyon da netleşmiş olacak. Peki, Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Haziran ayı TEFE-TÜFE oranları açıklandı mı?
"Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Haziran ayı TEFE-TÜFE oranları açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TÜİK enflasyon rakamları (TEFE-TÜFE) için geri sayım başladı. Son olarak mayıs ayına ilişkin rakamları açıklayan TÜİK önümüzdeki günlerde haziran ayı ilişkin verileri kamuoyuyla paylaşacak. Peki, Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Haziran ayı TEFE-TÜFE oranları açıklandı mı?
TÜİK HAZİRAN 2023 ENFLASYON VERİLERİ TEFE-TÜFE NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Gözler TÜİK haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Özellikle memur ve emekli maaşları için büyük bir dikkatle beklenen enflasyon rakamlar Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından önümüzdeki günlerde açıklanacak.
Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde ilan ediyor. Haziran ayı enflasyon oranlarının da 3 Temmuz'da açıklanacağı tahmin ediliyor.
HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ 2023
Merkez Bankası, Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Geçen ay yüzde 2,49 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,81'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 38,55 oldu. TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 29,84'ten 30,65'e yükselirken, 24 ay sonrası için yüzde 17,74'ten 18,12'ye çıktı.
MAYIS AYI ENFLASYON RAKAMLARI 2023
TÜİK, Mayıs 2023 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; tüketici enflasyonuna işaret eden tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,04, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,26, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,59 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 63,72 olarak gerçekleşti.
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