Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Haziran ayı TEFE-TÜFE oranları açıklandı mı?

MAYIS AYI ENFLASYON RAKAMLARI 2023

TÜİK, Mayıs 2023 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; tüketici enflasyonuna işaret eden tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,04, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,26, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,59 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 63,72 olarak gerçekleşti.