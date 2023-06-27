İşte meslek grubuna göre memur zammı beklentileri!

Asgari ücrete yılın ikinci yarısı için yüzde 34 zam yapılırken artık gözler memur ve emekli maaşlarına yapılacak olan zam miktarına çevrildi. Peki öğretmen, polis, bekçi, hemşire, din görevlisi, hakim maaşlarına yapılacak zam miktarlarında beklenti ne kadar? İşte detaylar...