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İşte meslek grubuna göre memur zammı beklentileri!

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Giriş: 27.06.2023 20:59
Asgari ücrete yılın ikinci yarısı için yüzde 34 zam yapılırken artık gözler memur ve emekli maaşlarına yapılacak olan zam miktarına çevrildi. Peki öğretmen, polis, bekçi, hemşire, din görevlisi, hakim maaşlarına yapılacak zam miktarlarında beklenti ne kadar? İşte detaylar...
İşte meslek grubuna göre memur zammı beklentileri!
İşte meslek grubuna göre memur zammı beklentileri!
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