Turizm rekor moduna geçti: Milyonlar akın etti

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA İĞNE ATSAN YERE DÜŞMÜYOR

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan alınan bilgiye göre, dün havalimanından 1552 sefer yapıldı. 246 bin 994 yolcu seyahat etti. İstanbul Havalimanı'nın bugün 1510 uçuş ile 251 bin 737 yolcuya, yarın 1583 uçuş ile 254 bin 559 yolcuya hizmet vermesi bekleniyor. İstanbul Havalimanı 11 Haziran'da UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için İstanbul'a gelen çoğunluğu İngiliz ve İtalyan futbolseverlerin oluşturduğu yoğunlukla, toplam 1684 uçuş ile tüm zamanların hava trafik rekoruna imza atmıştı.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) verilerine göre, 2019 yılının eylül ayında, Almanya'da bulunan Frankfurt Havalimanı'nın toplamda gerçekleşen 1624 toplam iniş-kalkış rakamının da ötesine geçilerek Avrupa havalimanları arasında en yüksek günlük uçak iniş-kalkış sayısına ulaşılmıştı.