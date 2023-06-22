Hedef 56 milyar dolar! Bakan bu sözlerle açıkladı: Sapma yok

Toplantıda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy "Sizlerin de bildiği gibi 2022 yılında attığımız adımlar neticesinde, turizm gelirimiz 46,3 milyar dolara, ziyaretçi sayımız da 51,4 milyon kişiye ulaştı. 2021 rakamlarıyla kıyasladığımızda gelirlerde yüzde 53, ziyaretçi sayısında ise yüzde 75'lik bir artışı yakalamış olduk. 2023 turizm hedeflerimizi 60 milyon turist ve 56 milyar dolar gelir olarak ilan ettik. Yaşamış olduğumuz depremler ve seçim sürecine rağmen hedeflerimizi koruyoruz. 2028 de ise 90 milyon turist ve 100 milyar dolar gelir hedefliyoruz. İnşallah her zaman olduğu gibi siz değerli sektör paydaşlarının da özverili çalışmaları ve destekleri ile hedeflerimizi birer birer tutturacağız" dedi.