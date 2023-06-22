Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım altın fiyatı yükselir mi, düşer mi?

Düğün yapacak, altın yatırımı yapacak, altın borcu olanların Perşembe gününü yakından takip etmesi gerekiyor. Yılın son alım fırsatları olacaktır. Çünkü 1475 TL'de olan gram altında yaz aylarında 1500 TL üstünde ataklar görebiliriz. Çok ciddi yükselişler bekliyor bizi."