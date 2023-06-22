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Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım altın fiyatı yükselir mi, düşer mi?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.06.2023 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023
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Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım altın fiyatı yükselir mi, düşer mi?

"Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın fiyatları ne kadar?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Merkez Bankası faiz kararı sonrasında altın fiyatları için gelecek yorumlar merak ediliyor. Uzmanların yorumları bu süreçte önplana çıkıyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım altın fiyatı yükselir mi, düşer mi?

"Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım altın fiyatı yükselir mi, düşer mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu kapsamda uzmanlardan da önemli son dakika açıklamaları geliyor. Peki, altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? 22 Haziran 2023 altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi?

GRAM ALTINDA DÜŞÜŞ

Geçen hafta cuma gününden sonra yükselişe geçen dolar endeksi ons altının aşağı yönlü bir seyir izlemesine neden olmuştu. Dün akşam ons altın fiyatında düşüş hızlandı.

Geçen hafta 1499 liraya kadar yükselerek rekor kıran gram altın fiyatı düşüş göstermişti. 1473 liraya kadar gerileyen gram altın günü 1478 liradan kapatmıştı.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş son tahminini bu sözlerle açıkladı:

"Altın fiyatları sakin dolar kurundaki gerileme ile biraz geriledi. Gözler faiz kararında… Muhtemelen 1.450 lira seviyelerinin altına bir sarkma bekliyoruz. Bu sarkmaları da yılın son alım fırsatı olarak değerlendiriyoruz. Yaz aylarında yükselişin devam ettirecek bir gram altın karşımızda olacak.

Düğün yapacak, altın yatırımı yapacak, altın borcu olanların Perşembe gününü yakından takip etmesi gerekiyor. Yılın son alım fırsatları olacaktır. Çünkü 1475 TL'de olan gram altında yaz aylarında 1500 TL üstünde ataklar görebiliriz. Çok ciddi yükselişler bekliyor bizi."

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