Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı belli oldu mu? Düşecek mi, artacak mı?

SON ARTIRIM 2021'DE

Merkez Bankası, son faiz artırımını 18 Mart 2021'de yapmıştı. O tarihten bu yana yapılan 26 PPK toplantısının 9'unda faiz toplam 10.5 puan düşürülerek yüzde 19'dan 8.5'a indirilirken, 17'sinde faiz sabit bırakıldı. Merkez Bankası şu ana kadarki en yüksek faiz artırımını 28 Mayıs 2018'de 850 baz puanla yaptı. O tarihte politika faizi yüzde 8'den 16.5'e çıkarılmıştı. İkinci büyük faiz artırımı 13 Eylül 2018'de 625 baz puanla, üçüncü büyük artırım 28 Ocak 2014'te 550 baz puanla ve dördüncü büyük artırım ise 475 baz puanla 19 Kasım 2020'de gerçekleştirildi.