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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ikramiyeleri ayın kaçında yatacak?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.06.2023
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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ikramiyeleri ayın kaçında yatacak?

"Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'nda emeklilerin hesaplarına 2 bin TL ikramiye ödemesi yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ödeme tarihleri açıklandı. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ikramiyeleri ayın kaçında yatacak?

"Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ikramiyeleri ayın kaçında yatacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Emeklilerin hesaplarına yılda iki kez olmak üzere bayram ikramiyesi yatıyor. Kurban Bayramı'na kısa süre kala ikramiye ödeme tarihleri merak ediliyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ikramiyeleri ayın kaçında yatacak?

EMEKLİ İKRAMİYELERİ ÖDEME TARİHİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 4A SSK Bendi kapsamında gelir/aylık alanların 2023 Haziran dönemi gelir/aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri ödeme günü 17-18 Haziran olanların 17 Haziran 2023 tarihinde, 19-20 Haziran olanların 18 Haziran 2023 tarihinde, 21-22 Haziran olanların 19 Haziran 2023 tarihinde, 23-24 Haziran olanların 20 Haziran 2023 tarihinde, 25-26 Haziran olanların 21 Haziran 2023 tarihinde ödenecek.

KURBAN BAYRAMI EMEKİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da bayramlarda emeklilere ikramiye veriliyor. Ramazan Bayramı ikramiyesi emekliler için 2 bin liraya yükseltilmişti. Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesi olarak da 2 bin lira yatırılacak.

EYT'LİLER DE ALACAK

Kurban Bayramı ikramiyesinden emeklilik, ölüm ve sürekli iş göremezlik aylığı alanlar yararlanacak. İkramiye için bu ay itibariyle aylık bağlanmış olması gerekiyor.

Bu çerçevede yapılacak ödeme EYT'lileri de kapsıyor. Mayıs sonuna kadar emekli aylığı başvurusu yapanlar ile aylık bağlama işlemi tamamlananlar Kurban Bayramı ikramiyesini alabilecek.

Aylık bağlama işlemi ödeme tarihine yetişenler açıklanan tarihte, yetişmeyenler de işlemleri tamamlandıktan sonra bu ödemelerini alabilecek.

Aylık bağlama işlemi tamamlanan EYT'lilere birikmiş tüm maaş ve ikramiyeleri yatırılacak. Bu nedenle gecikme yaşayanların hiçbir kaybı olmayacak.

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