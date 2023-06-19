Başkan Erdoğan Türk-İş Başkanı Genel Başkanı Ergün Atalay ile görüşecek! Gündem asgari ücret...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'ne gelen Türk-İş Başkanı Genel Başkanı Ergün Atalay'ı kabul edecek. İki ismin toplantıdaki gündeminin asgari ücrete yapılacak olan zam miktarı olacağı bilinirken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ikinci kez toplanmıştı. İşte detaylar...
Türk-İş Başkanı Genel Başkanı Ergün Atalay AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. Atalay'ın Başkan Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor.
İKİNCİ TOPLANTI BUGÜN YAPILDI
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete ara zammı belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısını yaptı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki basına kapalı toplantı, yaklaşık 2,5 saat sürdü.
Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl'ın başkanlığındaki toplantıya, işçileri temsilen TÜRK-İŞ, işverenleri temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyetleri katıldı.
TEKRAR BİR ARAYA GELECEKLER
Toplantının ardından, TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun görüşmelerine devam edeceğini belirten Ağar, hafta içerisinde sonuca ulaşmak için tekrar bir araya geleceklerini bildirdi.
HENÜZ BİR RAKAM MASAYA GELMEDİ
Asgari ücretteki artışın alım gücü ve günün şartları dikkate alınarak yapılmasını istediklerini dile getiren Ağar, şöyle konuştu:
"Hükümet ve işveren tarafından henüz bir rakam masaya gelmedi. İşçiler olarak biz de rakam söylemedik. Kafamızda rakamlar var. Görüşmelerin sonucunda mutabakat sağlanacağını düşünüyoruz ama istediğimiz rakam olmaz ise muhalefet şerhini koyarız."
MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 8 BİN 506 LİRA
Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.
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