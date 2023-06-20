Asgari ücret Temmuz 2023 zammı ne zaman açıklanacak, bu hafta açıklanır mı? Türk-İş asgari ücret teklifi ne kadar?

ASGARİ ÜCRETTE 3. TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2. toplantısının ardından açıklama yapan Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar şunları söyledi:



"Uzun uzun görüşmeler yaptık. Çalışma hayatı ile ilgili görüşmeleri sunduk. Rakam olarak bir yere gelinmedi. Bu hafta içerisinde üçüncü defa komisyon olarak bir araya geleceğiz. Komisyonda bir karara vardıktan sonra Cumhurbaşkanımız açıklama yapar diye düşünüyorum. Bayramdan önce rakam konusunda bir karar verilir diye düşünüyorum."

Buna göre; Asgari ücret zammı için 3. toplantı bu hafta içerisinde gerçekleştirilecek.