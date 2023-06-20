Asgari ücret Temmuz 2023 zammı ne zaman açıklanacak, bu hafta açıklanır mı? Türk-İş asgari ücret teklifi ne kadar?
Başkan Erdoğan ile görüşen Türk-İş Başkanı Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretle ilgili önemli açıklmalarda bulundu. Milyonlarca vatandaş Temmuz ayında yapılacak asgari ücret zammının ne kadar olacağını sorguluyor. Peki, asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak 2023?
"Asgari ücret Temmuz 2023 zammı ne zaman açıklanacak?" sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Milyonlarca çalışan ve işverenin gözü kulağı asgari ücret son dakika açıklamasına çevrildi. Peki, Türk-İş asgari ücret teklifi ne kadar? Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? İşte, detaylar...
ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA AÇIKLAMASI!
Bu kapsamda Türk-İş Başkanı Genel Başkanı Ergün Atalay, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Atalay, asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulundu.
"PERŞEMBEYE KADAR NETLEŞİR"
Asgari ücretin talep ettikleri rakama yakın olacağını düşündüğünü belirten Atalay, şunları söyledi:
"Perşembe'yi bulmadan bir neticeye varacağını umut ediyorum. Belli bir noktaya geldik. Sayın Bakan ile de görüşeyim perşembeye kalmadan bitireceğimizi umut ediyorum."
ASGARİ ÜCRETTE 3. TOPLANTI NE ZAMAN?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2. toplantısının ardından açıklama yapan Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar şunları söyledi:
"Uzun uzun görüşmeler yaptık. Çalışma hayatı ile ilgili görüşmeleri sunduk. Rakam olarak bir yere gelinmedi. Bu hafta içerisinde üçüncü defa komisyon olarak bir araya geleceğiz. Komisyonda bir karara vardıktan sonra Cumhurbaşkanımız açıklama yapar diye düşünüyorum. Bayramdan önce rakam konusunda bir karar verilir diye düşünüyorum."
Buna göre; Asgari ücret zammı için 3. toplantı bu hafta içerisinde gerçekleştirilecek.
ASGARİ ÜCRET ŞUAN NE KADAR?
Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.
ASGARİ ÜCRET YÜZDESEL TAHMİNLER
A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin asgari ücrete yönelik yeni açıklamalarda bulundu.
Zengin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Asgari ücretin yüzde 25 yüzde 30 artması durumda rakamların nereye geleceğini dair bir tablomuz var. Yüzde 20 arttığını varsayarak, asgari ücretin net tutarı 8 bin 506 TL'den 10 bin 207 TL'ye çıkıyor. Yüzde 25 artması durumda 10 bin 633 TL'ye, yüzde 30 artması durumda ise 11 bin 58 TL'ye çıkıyor.
2022'de yapıldığı gibi asgari ücrete yüzde 30 ara zam yapılırsa, bu kümülatif olarak yüzde 100 artması durumuna tekabül ediyor."
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