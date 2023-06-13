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Asgari ücrete ara zam için ilk buluşma bugün saat 14'te! Masadaki en güçlü rakam ne?

A Haber
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Giriş: 13.06.2023 09:26
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına bugün itibarıyla başlayacak. Bu ay belli olacak asgari ücretle birlikte birçok ücrette de asgari ücrete yapılan zam oranında artışlar gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan iktidara geldiği günden bugüne kadar hiçbir zaman çalışan, geniş kesimlerin enflasyon karşısında satın alma güçlerinin erimesine müsaade etmemiştir. Her zaman için bu konularda çalışanların yanında yer almıştır. Önümüzdeki süreçlerde aynı yaklaşımı göreceğiz" dedi. TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol da, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'la görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Asgari ücretin 500 dolar seviyesine" çıkarılması ile ilgili ifadelere karşı, ücretlerin TL üzerinden belirlendiği vurgusunu yaptı, enflasyondaki düşüşe dikkat çekti. TİSK, işverenlerin asgari ücret desteğinin sürmesi ve gelir vergisi dilimlerinde düzenleme yapılması taleplerini de Bakan Işıkhan'a iletti. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktarırken gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
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