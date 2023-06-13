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Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor! Asgari ücret ne kadar olacak?

A Haber
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Giriş: 13.06.2023 08:22
Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücrete yapılacak ara zamda. Asgari Ücret Tespit Komisyonu da bugün toplanacak. Ayrıntıları A Haber Editörü Arzu Fidanverdi aktardı.
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu...
Asgari Ücret Tespit Komisyonu...
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