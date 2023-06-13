Asgari Ücret Toplantısı bugün saat kaçta başlayıp, bitecek? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman, 2. toplantı tarihi belli oldu mu?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı bugün gerçekleşecek. 85 milyonu ilgilendiren ara zam için işveren kesimini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi kesimini ise TÜRK-İŞ temsil edecek. Zam pazarlığının yüzde 25'den başlaması beklenirken masadaki en güçlü senaryolar yüzde 30 ila 35 aralığından oluşuyor. Peki asgari ücret toplantısı bugün saat kaçta başlayıp, bitecek?
Asgari ücret toplantısı bugün saat kaçta başlayıp, bitecek sorusunun cevabı merak ediliyor. 85 milyonu aşkın vatandaşı yakından ilgilendiren maaşlarda zam pazarlığı başlıyor. Arama motorlarında konuya ilişkin tüm detaylar araştırılıyor. Peki asgari ücret tespit komisyonu ne zaman, 2. toplantı tarihi belli oldu mu?
ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?
Asgari ücret ara zammı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 13 Haziran tarihinde toplantı yapacak. Asgari ücret toplantısı saat 14.00'te başlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katılacak.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Kritik toplantı öncesinde TİSK Başkanı Akkol, dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'la bir araya geldi. Akkol, asgari ücretin güncellenme sürecinde sosyal diyaloğa önem verdiklerini, Türk-İş'le istişare halinde olduklarını kaydetti. Asgari ücrette ortak mutabakatı temenni ettiklerini ifade eden Akkol, "Bayrama girmeden bu sürecin tamamlanmasını istiyoruz" diye konuştu.
Akkol, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in gündeme getirdiği, asgari ücretin 500 dolar seviyesine yükseltilmesi için de "Türkiye Cumhuriyeti devletindeyiz. Başka para birimi ile asgari ücret veya başka ücretler belirlenmiyor. Komisyon kurları, enflasyonu, alım gücünü, istihdamı, işverenler üzerindeki yükü, ihracat üzerindeki baskıyı da dikkate alıyor. Yüzden fazla parametre değerlendirilecek. Enflasyon düşüş trendinde. Buna rağmen Türk işverenleri olarak ara dönem artış yapılmasında mutabıkız. 'Ara dönem olmasın, yıl sonu beklenilsin' gibi bir görüşümüz yok. İstihdamı aksatmayacak, sürdürülebilir ama dengeli, çalışanın da işverenin de beklentisini dikkate alan bir tutarın belirlenmesini istiyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, İstanbul'da AK Parti İl Başkanlığını ziyaretinde, yeni dönemde ekonomi politikalarına ve asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, "Özellikle enflasyon konusunun çok önemli olduğunu belirtmek isterim. Bir taraftan enflasyonu düşürmeye dönük politikaları hayata geçirirken diğer yandan enflasyonun etkilerini, geniş toplumsal kesimlerde en aza düşürmeye dönük politikalarımızı da hayata geçireceğiz" dedi. Yılmaz asgari ücretle ilgili toplantıların bugün yapılmaya başlanacağını hatırlattı.
Bugünkü toplantıda tarafların ara zam oranına ilişkin bir rakam telaffuz etmesi öngörülmüyor. Ancak ilerleyen süreçte işçi temsilcilerinin, düşen enflasyon oranlarının üzerine refah payı talebini masaya getirmesi bekleniyor. Daha önce Türk-İş'in "kırmızı çizgi" olarak dile getirdiği 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 10 bin 362 TL'ye ulaşırken, bir başka kriter sayılan bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 13 bin 440 TL olarak açıklandı. Türk-İş heyetinin, yüzde 25'in üzerinde zammı zorlaması bekleniyor. Hükümetin asgari ücreti teklifi ise henüz netleşmedi. Olası senaryolar, farklı asgari ücret rakamlarını ortaya çıkaracak. Asgari ücrete yüzde 20 zam, 10 bin 208 TL, yüzde 25 zam 10 bin 634 TL, yüzde 30 zam 11 bin 58 TL, yüzde 40 zam 11 bin 910 TL'lik bir asgari ücret ortaya çıkaracak. Asgari ücrette "500 dolar" hedefinin tutturulması için yüzde 37'lik bir zamma ihtiyaç var. Daha olası görülen yüzde 30-35 aralığında bir zamla da net 11 bin-12 bin TL bandında bir asgari ücret belirlenmiş olacak.
Asgari ücreti; işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, çoğunluk kararıyla belirliyor. Halihazırda asgari ücret, brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene maliyeti ise 11 bin 759 lira 40 kuruş. Asgari ücrette ara zammın, 2 haftalık bir süreç içinde belirlenmesi bekleniyor.
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