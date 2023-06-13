Asgari Ücret Toplantısı bugün saat kaçta başlayıp, bitecek? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman, 2. toplantı tarihi belli oldu mu?

Bugünkü toplantıda tarafların ara zam oranına ilişkin bir rakam telaffuz etmesi öngörülmüyor. Ancak ilerleyen süreçte işçi temsilcilerinin, düşen enflasyon oranlarının üzerine refah payı talebini masaya getirmesi bekleniyor. Daha önce Türk-İş'in "kırmızı çizgi" olarak dile getirdiği 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 10 bin 362 TL'ye ulaşırken, bir başka kriter sayılan bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 13 bin 440 TL olarak açıklandı. Türk-İş heyetinin, yüzde 25'in üzerinde zammı zorlaması bekleniyor. Hükümetin asgari ücreti teklifi ise henüz netleşmedi. Olası senaryolar, farklı asgari ücret rakamlarını ortaya çıkaracak. Asgari ücrete yüzde 20 zam, 10 bin 208 TL, yüzde 25 zam 10 bin 634 TL, yüzde 30 zam 11 bin 58 TL, yüzde 40 zam 11 bin 910 TL'lik bir asgari ücret ortaya çıkaracak. Asgari ücrette "500 dolar" hedefinin tutturulması için yüzde 37'lik bir zamma ihtiyaç var. Daha olası görülen yüzde 30-35 aralığında bir zamla da net 11 bin-12 bin TL bandında bir asgari ücret belirlenmiş olacak.