Ticaret Bakanlığı duyurdu! Fahiş fiyat uygulayanlara ceza yağdı

Bu kapsamda ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde 2022 yılında 63.003 adet firma nezdinde 1.216.164 adet ürüne ait fiyat etiketi denetimi yapılarak 23.536 adet aykırılığa ilişkin olarak toplam 11.918.561 -TL idari para cezası, 2023 yılının ilk 5 ayında ise 17.278 adet firma nezdinde 335.154 adet ürüne ait fiyat etiketi denetimi yapılarak 11.301 adet aykırılığa ilişkin olarak toplam 11.244.727 -TL idari para cezası uygulanmıştır.

Diğer taraftan, son dönemlerde basına yansıyan bazı haberlerde kur ve fiyat artışı sebebiyle ürün etiketlerinin mevzuata uygun şekilde güncellenmemesi sonucunda fiyat etiketleri ile kasa fiyatları arasında farklılıklar oluştuğu ve bu durumun önemli ölçüde tüketici mağduriyetine neden olduğu dile getirildiğinden fiyat etiketlerinin güncel ve gerçeği yansıtan fiyatları belirtir şekilde düzenlenmesi önem arz etmektedir.