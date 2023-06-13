Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı verilecek mi? Öğrenciye 1000 TL bayram ikramiyesi var mı, başvuru ekranı açıldı mı?

ÖĞRENCİLERE BAYRAM HARÇLIĞI ÖDEME TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

Üniversite öğrencilerine verileceği söylenen bayram harçlığı ile ilgili çalışmaların devam ettiği iddia ediliyor. Ancak ikramiye ile ilgili henüz resmi bir bilgi yok.

İçişleri Bakanlığı tarafından 'bayram harçlığı başvurusu' ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

"Bazı sosyal medya mecralarında Bakanlığımızca bayram harçlığı dağıtıldığı yönünde gayrı ciddi paylaşımlar ve videolar yayınlanmaktadır.