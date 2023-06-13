Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatar? YSK sandık görevlisi ücreti nereden alınacak? e-devlet sorgulama ekranı
"Sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. 14 Mayıs ve 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde görevli olanlar konuya dair detayları sorguluyor. 2019 seçimlerinde sandık görevlisi olarak görev yapan başkan ve üyelere 261 TL, siyasi parti temsilcilerine 130 TL ödenmişti. Peki, YSK sandık görevlisi ücretleri ne zaman verilecek 2023? İşte, detaylar....
Sandık görevlisi ücreti 2023 hakkında detaylar sorgulanmaya devam ediyor. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde sandık başında görevli olan kişiler, "Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak 2023?" sorusuna yanıt arıyor. Seçim görevlisi ücret olarak 2019 yerel yönetim seçimlerinde 261 ve 130 TL alıyordu. Peki, Sandık görevlisi ücretleri yattı mı? İşte sandık görevlisi ücretleri e-devlet sorgulama ekranı!
SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2023 NE KADAR?
14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleşen seçimlerde görev yapan sandık görevlilerinin alacağı ücret henüz belli olmadı.
Ancak seçim görevli ücretleri memur maaş katsayısı oranına göre belirlenmektedir. Genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında belirlenmesi bekleniyor. İlk tur ve ikinci turda görev yapanlara sadece tek bir ücret değil iki farklı ödeme gerçekleştirilecek.
2019 yılında yerel seçimlerde sandık görevli ücretleri şöyleydi;
Başkan ve Üyeler: 261,00 TL
Siyasi Parti Temsilcileri: 130,00 TL
MÜŞAHİT NEDİR?
Sandık işlemlerini takip etmek üzere, siyasi partilerin ve adayların kamu hizmetinden yasaklı olmayan ergin kişiler arasından belirlediği, oy kullanma, sayım – döküm, tasnif ve tutanakların tutulması işlemlerini takip eden yetkiliye "gözlemci" veya "müşahit" denmektedir.
MÜŞAHİTLER ÜCRET ALACAK MI?
Sandık işlemlerini takip etmek üzere, siyasi partilerin ve adayların kamu hizmetinden yasaklı olmayan ergin kişiler arasından belirlediği, oy kullanma, sayım - döküm, tasnif ve tutanakların tutulması işlemlerini takip eden yetkiliye "gözlemci" veya "müşahit" denmektedir.
Müşahitlik resmi bir görev değildir ve tamamen gönüllülük esasına dayalıdır. Bir partinin gönüllü bir görevlisi olan müşahitler para almazlar.
SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?
Sandık görevlisi ücretlerinin yatırılacağı tarih henüz belli olmadı. Seçim sandık görevlisi ücretlerinin önümüzdeki günlerde yatırılması bekleniyor. Sandık görevlisi ücretlerinin yatırılacağı tarih açıklanması durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
SEÇİM GÖREVLİ ÜCRETLERİ FARKLI OLACAK MI, İKİNCİ TUR İÇİN AYRI MİKTAR ÖDENECEK Mİ?
14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde görev alanlar ise ücret farkı olup olmayacağını merak ediyor. İlk turda oy sayımı, dökümü vb. işlemler uzun sürdüğü için ücret farklı olup olmayacağı araştırılıyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun farklı ücret ödenmesine ilişkin resmi bir açıklaması bulunmuyor.
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- Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatar? YSK sandık görevlisi ücreti nereden alınacak? e-devlet sorgulama ekranı
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