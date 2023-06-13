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Ticaret Bakanlığı duyurdu! Fahiş fiyat uygulayanlara ceza yağdı

A Haber
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Giriş: 13.06.2023 10:42
Güncelleme:13.06.2023 10:42
Son dakika haberine göre Ticaret Bakanlığı açıklamasına göre, aldatıcı fiyat uygulamalarına karşı denetimlerde, 2023 yılının ilk 5 ayında toplam 11 milyon 244 bin 727 TL idari para cezası uygulandı.
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