Ticaret Bakanlığı duyurdu! Fahiş fiyat uygulayanlara ceza yağdı

Son dakika haberine göre Ticaret Bakanlığı açıklamasına göre, aldatıcı fiyat uygulamalarına karşı denetimlerde, 2023 yılının ilk 5 ayında toplam 11 milyon 244 bin 727 TL idari para cezası uygulandı.

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