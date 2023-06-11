11 Haziran 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Türkiye ve BAE arasında ekonomik ortaklık! BAE Devlet Başkanı Nahyan'dan dikkat çeken Türkçe paylaşım

Türkiye ve BAE arasında ekonomik ortaklık! BAE Devlet Başkanı Nahyan'dan dikkat çeken Türkçe paylaşım

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.06.2023
ABONE OL
Türkiye ve BAE arasında ekonomik ortaklık! BAE Devlet Başkanı Nahyan’dan dikkat çeken Türkçe paylaşım

Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gelen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, sosyal medya hesabından Türkçe bir paylaşım yaptı: "İki ülkenin stratejik ilişkilerini güçlendirme, ekonomik ortaklıklarını ilerletmeyi görüştük.”

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA