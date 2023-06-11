Kira Artış Sınırlaması kalkacak mı, son durum ne? Kira artışında %25 sınırı ne zaman sona eriyor?
Fahiş kira artışlarının önüne geçebilmek için kiracılara nefes aldıran kira artış sınırlamasına ilişkin son gelişmeler merak ediliyor. 2022 Haziran ayı itibarıyla hayata geçirilen düzenlemeye ilişkin arama motorlarında "Kira artış sınırlaması kalkacak mı, son durum ne?", "Kira artışında %25 sınırı ne zaman sona eriyor?" sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte tüm merak edilenler...
Kira artış sınırlandırması kalkacak mı sorusunun cevabı merak ediliyor. Fahiş kira artışlarının önüne geçebilmek için geçtiğimiz yıl haziran ayı itibarıyla yüzde 25 düzenlemesi getirildi. Ancak 1 Temmuz itibarıyla son bulması beklenen düzenlemeye ilişkin son detaylar merak ediliyor. Peki kira artış sınırlaması kalkacak mı, son durum ne? Kira artışında %25 sınırı ne zaman sona eriyor?
KİRA ARTIŞ SINIRLANDIRMASINDA SON DURUM NE?
2022 Haziran ayında kabul edilen kira artış sınırlandırılmasının 1 Temmuz itibarıyla son bulması beklenirken, uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
Daha önce belirlenen yüzde 25 taban fiyatına ek fahiş kira artışı yapan fırsatçı ev sahiplerine yeni yaptırımlar da yolda.
Düzenlemeyle birlikte kira bedeline ilişkin anlaşmaların, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyeceğine karar verilmişti.
2022 HAZİRAN'DA KABUL EDİLMİŞTİ
TBMM Genel Kurulu'nda konut kira artışlarının bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25'ini geçmemesine ilişkin düzenleme 2022 Haziran ayında kabul edilmişti.
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