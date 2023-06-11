Kira artış sınırlandırması kalkacak mı sorusunun cevabı merak ediliyor. Fahiş kira artışlarının önüne geçebilmek için geçtiğimiz yıl haziran ayı itibarıyla yüzde 25 düzenlemesi getirildi. Ancak 1 Temmuz itibarıyla son bulması beklenen düzenlemeye ilişkin son detaylar merak ediliyor. Peki kira artış sınırlaması kalkacak mı, son durum ne? Kira artışında %25 sınırı ne zaman sona eriyor?