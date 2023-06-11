Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri açıklandı mı?

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ 2023 KAÇ PARA YATACAK?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da bayramlarda emeklilere ikramiye veriliyor. Ramazan Bayramı ikramiyesi emekliler için 2 bin liraya yükseltilmişti. Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesi olarak da 2 bin lira yatırılacak.