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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri açıklandı mı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.06.2023
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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri açıklandı mı?

"Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi Kurban Bayramı öncesi erkenden ödenecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi. EYT'den emeklililk hakkı kazanan ve maaşları bağlanan 1,5 milyonu aşkın kişiyle emekli sayısı yaklaşık 16 milyon oldu. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri açıklandı mı?

"Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı öncesinde 16 milyon vatandaşa emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemesi yapılacağını açıkladı. Bayram öncesinde asgari ücret mesaisi hareketlenecekken, bayram sonrasında da emekli ve memur maaşları için yoğun gündem Türkiye'yi bekliyor olacak. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri açıklandı mı?

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ İÇİN TARİH VERİLDİ!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bayram ikramiyeleri ile ilgili müjdeyi Kabine Toplantısı sonrası açıkladı. Erdoğan, "Bir güzel haberimiz de emeklilerimize olacak, emeklilerimizin maaşları ve bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ramazan Bayramı emekli ikramiyelerinin 17-19 Nisan tarihleri arasında ödeneceğini duyurmuş ve yatırmıştı. Bayramdan iki gün önce yatırılan ikramiyelerin Kurban Bayramı için de benzer tarihlerde yatırılacağı öngörülüyor.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ 2023 KAÇ PARA YATACAK?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da bayramlarda emeklilere ikramiye veriliyor. Ramazan Bayramı ikramiyesi emekliler için 2 bin liraya yükseltilmişti. Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesi olarak da 2 bin lira yatırılacak.

KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

Arefe Günü : 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün-28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün-29 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün-30 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün-1 Temmuz Cumartesi

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