Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Hafize Gaye Erkan'ın bilgisine tecrübesine güveniyorum
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığına atanan Hafize Gaye Erkan'ı kutlayarak, "Bilgisine ve tecrübesine güveniyorum." ifadelerini kullandı.
Bakan Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığına atanan Sayın Hafize Gaye Erkan'ı kutluyorum. Bilgisine ve tecrübesine güveniyorum." dedi.
Şimşek, "Sayın Erkan, bugün devir teslim töreni ile görevine resmen başladı. Kendisine başarılar diliyorum. Ülkemize hizmet yolunda Allah yardımcısı olsun." ifadelerine yer verdi.
(Fotoğrafta: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan)
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