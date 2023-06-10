Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Hafize Gaye Erkan’ın bilgisine tecrübesine güveniyorum

Şimşek, "Sayın Erkan, bugün devir teslim töreni ile görevine resmen başladı. Kendisine başarılar diliyorum. Ülkemize hizmet yolunda Allah yardımcısı olsun." ifadelerine yer verdi.

(Fotoğrafta: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan)