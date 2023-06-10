Bayilerden engelli araçlarında rüşvet talebi! 200 bin TL haraç istediler vatandaş isyan etti
Sıfır otomobil satışlarında ön ödeme adı altında adeta haraç kesen bayiler skandallarına bir yenisini daha ekledi. ÖTV muafiyeti olan engellilerden 100-200 bin TL arasında rüşvet istendiği ortaya çıktı. Parayı vermeyene satış yapılmazken, mağdurlar duruma tepki gösterdi.
Bayilerin 'sıfır araç'larda yaptığı skandallara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Liste fiyatına aksesuvar bedeli adı altında eklenen afaki bedeller, araç sırası için elden alınan rüşvetlerin ardından bayiler şimdi de engellilerin araçlarına göz dikti.
1 milyon 4 bin 200 TL'ye kadar olan araçlarda Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) muaf olan engelli vatandaşlar sıfır aracı 550 bin TL'ye alabiliyor. Ancak vicdansızlıkta sınır tanımayan bayiler, bu araçlardan da artık el altından 100 ila 200 bin TL arasında rüşvet istiyor. Aksi durumlarda 'araç yok' bahanesiyle engelli vatandaşa sıfır araba satmıyor.
ALENEN RÜŞVET İSTEDİLER
Konuyla ilgili mağduriyet yaşayan engelli yakını bir vatandaş şunları anlattı: "6 yaşında oğlumun hem bedensel hem de zihinsel yüzde 90 engeli bulunuyor. Raporları var. Onun tedavisi için sıkça hastaneye gidiyoruz. O nedenle araca çok ihtiyacımız var. Ben de devletin tanıdığı bu haktan yararlanmak için bayiye başvuru yaptım. Ancak bayinin bana söyledikleri karşısında şok yaşadım. Sıfır araç krizi yaşandığını ancak elden 200 bin TL verirsem bu aracı bana verebileceklerini söylediler. Kabul etmedim başka bir bayiye gittim o da 100 bin TL talep etti. Yani bayiler alenen rüşvet istedi. Kimseye bu parayı vermem, hasta oğlumun hakkını yedirmem."
PİŞKİNLİKLE YAKLAŞIYORLAR
Konunun detaylarını sormak için aradığımız bir sektör temsilcisi de, "Maalesef işi bu kadar vicdansızca bir noktaya taşıdılar. Biz de duyduklarımız karşısında çok büyük şaşkınlık yaşıyoruz. Bayiler artık olaya, '1 milyonluk arabayı 550 bin liraya alıyor zaten versin 100-200 bin lira' pişkinliği ile yaklaşıyor" dedi. Bayilerin diğer araçlardan daha yüksek kârlar ettiklerini anlatan sektör temsilcisi, "Engelli araçlarında kâr oranları yüzde 4'le sınırlı. O nedenle bunun prosedürleriyle de uğraşmak istemiyorlar. Devletin çok sıkı denetimler yapması gerekiyor" diye konuştu. Sabah'ta yer alan habere göre, şu anda artan fiyatlar nedeniyle engellilerin alabileceği araç sayısının sınırlı olduğunu aktaran sektör oyuncuları da, "1 milyon 4 bin TL'ye kadar olan araç sayısı çok azaldı. O nedenle bu limitin de artırılması gerekiyor. Aksi durumda bayiler engellilere bir de bunu bahane olarak öne sürer" ifadelerini kullandı.
YÜZDE 90 ENGEL ŞARTI VAR
Sıfır engelli araç fiyatlarında ÖTV muafiyet limiti yeni yılda artırıldı. Yeni düzenlemeyle geçen yıl 450 bin 500 lira olan muafiyet limiti 1 milyon 4 bin 200 liraya çıkarıldı. Bu oranda indirimden faydalanabilmek için yüzde 90 ve üzerinde engel şartı aranıyor. Bireyin engellilik yüzdesi 40-89 arasında ise sıfır araç alımında ÖTV indirimi yüzde 26.3 uygulanıyor.
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