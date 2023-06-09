Asgari Ücret ilk toplantısı ne zaman, hangi tarihte? 2023 temmuz ara zammı net-brüt maaş hesabı | Asgari Ücret Tespit Komisyonu son dakika!

İLK KRİTER ENFLASYON

Yeni asgari ücret belirlenirken en önemli kriter enflasyon olacak. Bu yıl gerçekleşen enflasyon burada önemli bir veri olacak. Refah payı da dikkate alınacak. İşçiler için aylık asgari geçim tutarı da hesaplanarak komisyona taşınacak.

İlk 5 aylık enflasyon yüzde 15.26 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası'nın Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde Haziran ayı için TÜFE tahmini yüzde 2.49 çıkmıştı. Bu tahmin gerçekleşirse ilk 6 aylık enflasyon yüzde 18.13 olarak gerçekleşecek.