Asgari Ücret ilk toplantısı ne zaman, hangi tarihte? 2023 temmuz ara zammı net-brüt maaş hesabı | Asgari Ücret Tespit Komisyonu son dakika!
Son dakika haberleri... Asgari ücret ara zammında ilk toplantı tarihi belli oldu. Ocak 2023 itibarıyla 8.506 olarak belirlenen asgari ücrette zam mesaisi başlıyor. Milyonlarca çalışanı doğrudan geri kalını ise dolaylı olarak etkileyen asgari ücret için işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üyenin olduğu komisyon toplanacak. Peki Asgari ücret ilk toplantısı ne zaman, hangi tarihte?
Asgari ücret toplantısı ne zaman sorusunun cevabı merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu mesaiye başlıyor. Komisyonda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını TİSK temsil edecek. Peki Asgari Ücret ilk toplantısı ne zaman, hangi tarihte? 2023 temmuz ara zammı ne zaman açıklanacak?
İLK TOPLANTI 13 HAZİRAN'DA
Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücrete yapılacak ara zamda.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanacağını açıkladı.
13 Haziran'da toplanacak komisyonun çalışmalarını temmuz ayında tamamlaması bekleniyor.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRETE ZAM SİNYALİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki dünkü Kabine Toplantısı'nın ardından, "Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzda çalışmalara başlıyoruz." açıklaması, çalışma hayatı gündemini hareketlendirdi.
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına ilişkin konuştu. Akbaşoğlu, "Ne vaat ettiysek onu gerçekleştiren bir partiyiz. Vaat ettiğimizi yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu perspektif gerçekleşecektir" dedi.
Akbaşoğlu, "Asgari ücret memur maaşı ile ilgili açıklamalarımız vardı. Bunları teklife dönüştürmek sureti ile bunları halledeceğiz. Temmuz ayında yasalaştığına şahitlik edeceğiz" ifadelerini kullandı
ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN?
Komisyonun, Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyonunun ardından oluşacak 2023'ün ilk 6 aylık enflasyon rakamını da dikkate alarak, yapılacak ara zam miktarını belirlemesi bekleniyor.
İLK KRİTER ENFLASYON
Yeni asgari ücret belirlenirken en önemli kriter enflasyon olacak. Bu yıl gerçekleşen enflasyon burada önemli bir veri olacak. Refah payı da dikkate alınacak. İşçiler için aylık asgari geçim tutarı da hesaplanarak komisyona taşınacak.
İlk 5 aylık enflasyon yüzde 15.26 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası'nın Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde Haziran ayı için TÜFE tahmini yüzde 2.49 çıkmıştı. Bu tahmin gerçekleşirse ilk 6 aylık enflasyon yüzde 18.13 olarak gerçekleşecek.
NE KADAR BEKLENİYOR?
Halen net 8 bin 506 lira 80 kuruş olan net asgari ücretin ara zam ile 10 bin lirayı aşması bekleniyor. Bu durumda brüt asgari ücret de 11 bin 764 lirayı aşacak.
Eğer asgari ücret 10 bin lira olursa bu ücretle çalışanların gelirinde yüzde 17.55 artış gerçekleşmiş olacak. Eğer artış oranı yüzde 20'ye yükseltilirse asgari ücret net 10 bin 208, brüt 12 bin 208 lirayı bulacak.
Yeni asgari ücret için net 11 bin lira seviyesi de konuşulurken, bu durumda gelirde 29.31 artış yaşanacak. Brüt asgari ücret de 12 bin 941 liraya ulaşacak.
Yapılacak yüzde 40'lık bir artış ise net asgari ücreti 11 bin 909, brüt 14 bin 11 lira seviyesine çıkaracak.
İŞVERENE MALİYETİ...
Mevcut asgari ücretin işverene maliyeti 11 bin 759 lira seviyesinde bulunuyor. Net 10 bin lira yapılacak asgari ücretin işverene maliyeti 13 bin 823 lira olacak.
11 bin lira seviyesindeki net asgari ücretin işverene maliyeti ise 15 bin 205 lira olarak gerçekleşecek. İşverene maliyet, asgari ücret yüzde 20 artışla 10 bin 208 lira 14 bin 111, yüzde 40 artışla 11 bin 909 lira olursa 16 bin 463 lirayı bulacak.
YILLIK MI 6 AYLIK MI?
Asgari ücrete geçen yılki gibi ara zam yapılırken, belirlenecek tutar yılsonuna kadar geçerli olacak. Aralık'ta da 2024'te geçerli olacak asgari ücret tespit edilecek.
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