Halde 3 liralık ürün nasıl 15 liraya çıktı? İşte perde arkası: Korsan var

Ancak son yıllarda bunun sayısında maalesef artış yaşandı. Kayıt dışı olduğu için oranı tam bilemiyoruz ancak üretilen ürünün yüzde 50'den fazlasını hal dışında alınıp satılmaya başlandığını öngörüyoruz" diye konuştu.

Bu sorunun çözümü için yol denetimlerinin artması gerektiğini anlatan Tavşan, "Kamyona yüklenen bir ürünün faturası olmak zorunda. Bu kamyonların daha sık durdurulup faturalarının incelenmesi gerekiyor" dedi.