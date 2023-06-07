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Kalyon Enerji ve Enercon 260 MW’lık sözleşmeye imza attı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.06.2023 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023
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Kalyon Enerji ve Enercon 260 MW’lık sözleşmeye imza attı

Kara rüzgâr türbini teknolojilerinin önde gelen şirketlerinden Enercon ve yenilenebilir enerji alanında Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük yatırımcılarından olan Kalyon Enerji, YEKA RES-3 projesi kapsamında 260 MW’lık yeni bir iş birliğine imza attı. Anlaşmaya göre Enercon, Kalyon Enerji’nin Türkiye’deki kara projeleri için 64 adet rüzgâr türbini kuracak. İş birliği ile Türkiye’deki projeler için 64 adet E-138 EP3 türbininin tedariki ve kurulumu gerçekleştirilecek.

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